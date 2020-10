Internauta napisał o „Adrianie”, Duda mu odpowiedział. „Pamięć dobra, ale wybiórcza”

„Niesamowity, historyczny sukces Igi Świątek w Roland Garros 2020. Ten dzień przechodzi do historii Polski, polskiego sportu i polskiego tenisa. Dziękujemy! Gratulujemy z całego serca i bijemy brawo na stojąco Pani Igo!” – napisał na Twitterze Andrzej Duda. Pod jego wpisem pojawiło się ponad 300 komentarzy.

Użytkownik o nazwie Alex Sachs stwierdził, że w czasie prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego Polska weszła do NATO, a „za Adriana Iga wygrywa RG (Roland Garros – przyp.red)”. „ Każdy ma swoje zasługi” – ironizował internauta, który doczekał się odpowiedzi głowy państwa. „Pamięć dobra ale wybiórcza, jak to u was. Za mojej prezydentury NATO wreszcie przyszło do Polski. Ale tego to pewnie nie chcieliście” – napisał Duda.

Zwycięski finał

Iga Świątek w świetnym stylu i ekspresowym tempie pięła się po kolejnych szczeblach turniejowej drabinki French Open. Na drodze do finału pokonała m.in. Eugenię Bouchard, Simonę Halep oraz Nadię Podoroską. W żadnym z pojedynków 19-letnia Polka nie straciła seta. Awansując do finału zyskała okazję do tego, aby zapisać się w historii tenisa i jako pierwsza Polka triumfować w turnieju Wielkiego Szlema. Do finału turnieju tej rangi dotarły jedynie Jadwiga Jędrzejowska i Agnieszka Radwańska, ale tenisistki nie sięgnęły po trofeum.

Sofia Kenin to 21-letnia Amerykanka pochodzenia rosyjskiego. Tenisistka obecnie zajmuje w rankingu WTA 6. pozycję, wyprzedzając o 48. miejsc Igę Świątek. 21-latka w tym roku wygrała Australian Open i z apetytem na kolejny wielkoszlemowy sukces wyszła w sobotę na kort Philippe’a Chartiera.

Przed meczem pojawiały się pytania o wytrzymałość fizyczną Igi Świątek. Przypomnijmy – polska tenisistka doszła do półfinału French Open w grze podwójnej w parze z Nicole Melichar, a jeszcze wczoraj, gdy jej przeciwniczka regenerowała siły, rozegrała przegrany trzysetowy pojedynek o finał debla. Szczegółowe podsumowanie meczu przypominamy poniżej.