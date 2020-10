Arłukowicz: Na tym etapie do walki z koronawirusem należy uruchomić wojsko

Arłukowicz w rozmowie z Onetem stwierdził, że rząd nie reaguje odpowiednio na zagrożenie stwarzane przez pandemię wirusa SARS-COV-2. Jego zdanie już teraz politycy powinni sięgnąć po wszystkich ze wszystkich możliwych źródeł. – Dzisiaj jesteśmy na takim etapie, że należy uruchomić do walki z koronawirusem – ale naprawdę uruchomić, a nie mówić, że się uruchomi – służby państwa związane z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i z wojskiem – podkreślał.

Lotne punkty badania

Eurodeputowany tłumaczył, że koniecznym rozwiązaniem jest wykreowanie mobilnych stacji przeprowadzających testy na obecność koronawirusa. – Powinny być stworzone takie lotne punkty badania i testowania, które zjawiałyby się przy ognisku zakażenia, czyli w zakładzie pracy, w którym występuje ognisko zakażenia, czy w szkole, w której trafiamy na ognisko koronawirusa. Po to, żeby błyskawicznie testować wszystkich tych, którzy mogą stanowić dalsze zagrożenie dla dużych grup ludzi – wyjaśniał Bartosz Arłukowicz.

Szkoły pod specjalnym nadzorem

– A gdzie te duże grupy ludzi występują? To oczywiste, że w szkołach. Potem dzieci ze szkół, gdzie wystąpił koronawirus, wracają do domu. W domu często opiekują się nimi babcie i dziadkowie, rodzice, rodzeństwo, które wraca do szkoły. Nie zatrzymamy pandemii, jeżeli będziemy przyjmowali do wiadomości, że nauczyciel ma koronawirusa, w związku z tym jedna klasa idzie w nauczanie online. Żeby dokładnie wiedzieć, co się stało w tej szkole, musimy wiedzieć, jaka jest skala zakażenia – mówił wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej.