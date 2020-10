Ofiary koronawirusa wśród nauczycieli. Schreiber: Pedagodzy giną też w wypadkach samochodowych

Gościem „Salonu Politycznego Trójki” u Beaty Michniewicz był Łukasz Schreiber. Dziennikarka zapytała przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów o sytuację w szkołach w dobie pandemii koronawirusa. Beata Michniewicz przypomniała o śmierci dwóch pedagogów z powodu COVID-19. – Na pewno to może budzić grozę i działać na wyobraźnię. Czy może również wpłynąć na zmianę decyzji rządu co do sposobu funkcjonowania szkół? – zapytała dziennikarka.

Łukasz Schreiber: Pamiętajmy też, że pedagodzy giną np. w wypadkach

– Na bieżąco sytuacja jest analizowana. Na razie takiej decyzji nie ma z wielu powodów. Natomiast łącząc się w bólu z rodzinami ofiar, oczywiście jest to ogromna tragedia, ale pamiętajmy też, że pedagodzy giną np. w wypadkach samochodowych – stwierdził Łukasz Schreiber na antenie Polskiego Radia. – Jasne. Ale to nie byli starsi ludzie – odpowiedziała Michniewicz. – Ale też chyba nie ma żadnych dowodów na to, że taki a nie inny zawód wpłynął na to, że to się przyczyniło do ich śmierci – odparł polityk. Łukasz Schreiber w dalszej części audycji oświadczył, że na razie nie ma decyzji o całkowitym zamknięciu szkół.