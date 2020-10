Rząd zmieni godło Polski? Intrygująca poprawka trafiła do Sejmu

W ubiegłym tygodniu w Sejmie zgłoszono poprawkę, która trafiła do projektu ustawy o doręczeniach elektronicznych – podaje „Rzeczpospolita”. Poprawka przewiduje, że m.in. „Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób używania wizerunku orła ustalonego dla godła oraz barw Rzeczypospolitej Polskiej do celów wspólnej identyfikacji wizualnej".

Jak podaje „Rzeczpospolita”, autorem przepisu jest Kancelaria Premiera. „Celem poprawki jest opracowanie wspólnej identyfikacji wizualnej organów administracji rządowej. To kolejny krok, po przeniesieniu stron internetowych tych organów na ujednolicony portal gov.pl, w kierunku profesjonalnej komunikacji rządu” – podało Centrum Informacyjne Rządu, a to wyjaśnienie publikuje „Rz”.

Cynober czy karmazyn?

W ocenie dziennikarzy „Rz” opisywane działanie ma prowadzić do stworzenia tzw. „księgi znaku symboli państwowych”, którą mają posługiwać się centralne instytucje. Co ciekawe, z obowiązującej ustawy o godle, barwach i hymnie nie wynika w sposób precyzyjny, jaki odcień czerwieni ma polska flaga i tarcza herbu. „W załączniku do ustawy wydrukowano je w cynobrze, jednak obok zamieszczono tabelkę ze współrzędnymi barwnymi, które część grafików odczytuje jako karmazyn” – podaje „Rzeczpospolita”.

Jak zaznacza źródło, poprawka pojawiła się w momencie, w którym w resorcie kultury trwają prace nad nową ustawą o symbolach. Z ustaleń „Rz”, wynika, że czerwień oficjalnie stanie się karmazynem, a kolejna zmiana ma dotyczyć m.in. nóg orła, które zostaną pomalowane na złoto do linii upierzenia.