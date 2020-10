Jesienny soundtrack dla zziębniętych lewackich serc. Koniecznie sprawdźcie lo fi adrianwave

Za oknem deszcz i nieliczne drzewa targane wiatrem. Na chodnikach kałuże i ludzie schowani pod za cienkimi już kurtkami. W taką pogodę nawet gorąca herbata może nie wystarczyć. Z pomocą przychodzi jednak bohater, którego nikt się nie spodziewał – „Potężny Duńczyk” i jego muzykalni koledzy z partii.

„Lo fi adrianwave muzyka do relaksu, nauki i wprowadzania w Polsce europejskiego państwa dobrobytu” – tak dokładnie nazywa się set, w którym usłyszymy nie tylko piękną muzykę, ale i piękne słowa Adriana Zandberga. Polityk krytykuje rząd tak sprawnie i obiecuje wyborcom tak wiele, że trudno nie rozmarzyć się nad lepszą i bardziej sprawiedliwą Polską.

Słynne wystąpienie Zandberga

Partia Razem na polskiej scenie politycznej obecna była od maja 2015 roku, ale do Sejmu weszła dopiero w 2019 roku. W koalicji z SLD i Wiosną zdobyła łącznie 12,56 proc. głosów, jako Lewica. Frekwencja wyniosła w tamtych wyborach 61,74 proc. Jednym z godnych zapamiętania momentów w ciągu tego roku było dla Razem wystąpienie Adriana Zandberga, kontrujące expose premiera Mateusza Morawieckiego. To właśnie jego fragmenty trafiły do utworu zamieszczonego w tym tygodniu na YouTube. Do tej pory muzyki z „Potężnym Duńczykiem” słuchano już 23 tys. razy.