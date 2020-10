Szumowski złamał zasady izolacji? Lubnauer pisze do GIS

We wtorek 13 października Wirtualna Polska poinformowała, że były minister zdrowia trafił do Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. Z ustaleń dziennikarzy wynikało, że Łukasz Szumowski ma widoczne objawy choroby COVID-19. Przypomnijmy – 28 września informację o tym, że były minister zdrowia otrzymał pozytywny test na koronawirusa, przekazał portal Onet.pl.

Piotr Müller przedstawił w tym kontekście dwie możliwości. Rzecznik rządu na antenie TVN24 stwierdził, że były minister zdrowia albo we wrześniu miał wynik fałszywie dodatni, albo teraz ponownie zachorował.

Lubnauer pisze o „przypadku Łukasza Szumowskiego”

Katarzyna Lubnauer w mediach społecznościowych poinformowała, że zwróciła się do Głównego Inspektora Sanitarnego z prośbą o zbadanie „przypadku Łukasza Szumowskiego”. „Czy doszło do złamania izolacji, czy mamy przypadek powtórnego zakażenia, czy też testy, którymi dysponuje Polska, są niewiarygodne? Bo od byłego ministra zdrowia chyba możemy wymagać odpowiedzialności?” – zakończyła polityk KO. Posłanka do wpisu na Twitterze dołączyła screeny omawianego dokumentu, w którym zwraca się do Jarosława Pinkasa.