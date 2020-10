Piontkowski mówi o „homoseksualnej propagandzie" w szkołach. „Nie ma mojej zgody”

– Na początku (z okazji przypadającego 14 października Dnia Edukacji Narodowej – red.) chciałbym podziękować wszystkim pracownikom oświaty za ogromny trud, wysiłek. To jest odpowiedzialny zawód, od którego zależy w dużej mierze, jak będą wyglądać kolejne pokolenia Polaków – powiedział Dariusz Piontkowski na początku audycji w Radiu Gdańsk.

Czarnek za Piontkowskiego. Minister mówi o „propagandzie homoseksualnej”

Dariusz Piontkowski stwierdził, że „szkoła stara się pozwolić rodzicom na to, aby dzieci były wychowywane zgodnie z ich przekonaniami". – Większość Polaków to chrześcijanie, katolicy i chcą, aby dziecko w szkole było bezpieczne nie tylko pod względem fizycznym, ale także ideowym i światopoglądowym – powiedział. Jednocześnie obecny minister edukacji narodowej zaznaczył, że szkoła ma „chronić wszystkich uczniów, bez względu na to, jakie maja poglądy, przed prześladowaniem”..

W dalszej części audycji na antenie Radia Gdańsk Dariusz Piontkowski mówił o Przemysławie Czarnku, który wkrótce zostanie zaprzysiężony na stanowisko ministra edukacji i nauki. – Nie ma mojej zgody – ale z tego, co publicznie mówił profesor Przemysław Czarnek, także i jego zgody na to – aby lewicowe organizacje stosowały po prostu propagandę homoseksualną związaną ze środowiskami LGBT – stwierdził polityk. – Pan profesor Czarnek używa dosyć barwnego języka, wyraźnie precyzuje swoje poglądy i to powoduje, że politycy lewicowi są bardzo niechętnie nastawieni wobec jego osoby. Natomiast jego postawa nie różni się tak naprawdę od postawy mojej czy pozostałej części kierownictwa ministerstwa edukacji narodowej – kontynuował Piontkowski.

Koronawirus w Polsce. Czy szkoły zostaną zamknięte?

Czy w związku z rosnącą w ostatnich dniach liczbą zakażeń koronawiursem należy się spodziewać, że szkoły zostaną zamknięte? – Z doświadczeń nie tylko polskich, ale także europejskich i światowych, wynika, że nauczanie na odległość ma swoje mankamenty i ograniczenia. Bezpośredni kontakt nauczyciela z uczniem jest nie do zastąpienia i stąd dopóki jest to możliwe, uważam, że należy unikać odgórnego zamykania szkół w skali całego państwa, a raczej pozostawiać możliwość reagowania tam, gdzie jest realne zagrożenie epidemiczne. Jak dotąd ten system się sprawdza – stwierdził Dariusz Piontkowski.