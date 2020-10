Poseł PiS trafił do szpitala, ma COVID-19. „Jestem pod tlenem, słabiutki”

Były minister transportu Jerzy Polaczek o pozytywnym wyniku testu na koronawirusa poinformował we wtorek 13 października. Już kolejnego dnia wieczorem ambulans przewiózł go do szpitala MSWiA w Katowicach. W czwartek 15 października polityk był w stanie przekazać kilka słów. – Jestem pod tlenem, słabiutki. Nie dałem już rady leczyć się w warunkach domowych – tłumaczył. Relację z pobytu w szpitalu prowadził też na swoim koncie na Facebooku.

Polaczek: Informuję wszystkich, którzy bagatelizują tę infekcję...

„Nigdy wcześniej nie chorowałem, nie mam chorób współistniejących, ale niestety choroba dopadła i mnie. Informuję wszystkich, którzy bagatelizują tę infekcję, to nie jest „zwykłe przeziębienie”. Mam dość silne objawy, mocno gorączkuję, mam ostry kaszel i czuję mocne osłabienie organizmu” – pisał Polaczek. Zapewniał też, że już od dwóch tygodni izolował się społecznie, reagując na swoje gorsze samopoczucie. „Apeluję do Was! Bądźcie ostrożni i odpowiedzialni, bo nikomu nie życzę takiego »zwykłego przeziębienia«”. – pisał do obserwujących go internautów.