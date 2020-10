Merkel mówi o „bardzo poważnej fazie pandemii koronawirusa". Kanclerz przestrzega rodaków

Kanclerz Angela Merkel wezwała obywateli Niemiec do ograniczenia kontaktów i powstrzymania się od podróżowania. Uczyniła to w wystąpieniu wideo, przekazanym w sobotę przez dziennik „Bild". – Spotykajcie się ze znacznie mniejszą liczbą osób, czy to na zewnątrz, czy w domu – oświadczyła Merkel. – Powstrzymajcie się od wszelkich podróży, które nie są naprawdę istotne, od wszelkich uroczystości, które nie są naprawdę konieczne – kontynuowała. – Proszę, zostańcie w domu, kiedy tylko jest to możliwe, gdzie to możliwe – wezwała kanclerz Niemców.



Dla własnego zdrowia i zdrowia wszystkich, których możemy uratować przed chorobą. Aby mieć pewność, że nasz system opieki zdrowotnej nie zostanie przytłoczony, aby szkoły i przedszkola dla naszych dzieci pozostały otwarte. Dla naszej gospodarki i naszej pracy – zaapelowała.

Koronawirus w Niemczech. Merkel apeluje do rodaków

Merkel oceniła, że Niemcy znajdują się „w bardzo poważnej fazie pandemii koronawirusa". Zauważyła, że pandemia rozprzestrzenia się szybciej niż pół roku temu. – Względnie spokojnie skończyło się lato, teraz czekają nas trudne miesiące – oznajmiła. – O tym, jak zimą będą wyglądać nasze święta, zadecydują najbliższe dni i tygodnie – dodała.

– Musimy teraz zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby wirus nie rozprzestrzeniał się w sposób niekontrolowany – ostrzegła kanclerz i zaznaczyła, że liczy się każdy dzień. Każda osoba może przyczynić się do ponownego spadku liczby infekcji, przestrzegając minimalnych odległości i zasad higieny, a także stosując ochronę ust i nosa – przypomniała. – Nauka mówi nam jasno: rozprzestrzenianie się wirusa zależy bezpośrednio od liczby kontaktów i spotkań, które każdy z nas ma – powiedziała Merkel.

Kanclerz podkreśliła, że Niemcy stosunkowo dobrze przetrwały pierwsze sześć miesięcy pandemii. Jej zdaniem udało się to, ponieważ „trzymaliśmy się razem i przestrzegaliśmy zasad". – Z rozwagi i zdrowego rozsądku – dodała. Ograniczenie kontaktów to „najskuteczniejszy środek, jaki mamy obecnie przeciwko pandemii".

Jak ogłosił berliński Instytut Roberta Kocha (RKI) w sobotę stwierdzono w Niemczech 7830 nowych infekcji koronawirusem. Zmarły 33 kolejne osoby. Dzień wcześniej RKI informował o 7334 nowych zakażeniach i 24 zgonach.

Z Berlina Berenika Lemańczyk (PAP)