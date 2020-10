„Wyglądam co najmniej jak Chińczyk”. Poseł PO zarzuca TVP ingerencję w jego wizerunek

– Panie redaktorze, chciałbym zacząć od oświadczenia i prośby. Nie jestem chory na COVID, a z pewnością nie jestem chory na żółtaczkę i bardzo proszę o zdjęcie żółtego koloru z mojej twarzy, bo wyglądam co najmniej jak Chińczyk – powiedział Jarosław Urbaniak w programie „Woronicza 17” na antenie TVP Info. – Kwestia oświetlenia – podsunęła przyczynę problemu Anna Maria Żukowska. W programie w sposób zdalny uczestniczyli także Krzysztof Szczerski i Dominik Tarczyński. Twarz posła PO faktycznie miała żółtawy koloryt.

Urbaniak zarzuca TVP ingerencję w jego wizerunek. Rachoń odpowiada

– To jest kwestia dwóch rzeczy. Po pierwsze barwy światła, które jest u pana, więc musi pan zmienić barwę światła na jaśniejszą albo na zimniejszą, a nie cieplejszą. Po drugie to jest kwestia ustawień filtra w pańskiej kamerze w komputerze czy też w telefonie – powiedział prowadzący program Michał Rachoń. Krzysztof Szczerski, zanim Urbaniak ponownie zabrał głos, życzył posłowi zdrowia. – Ze zdrowiem jest zupełnie dobrze – odpowiedział Jarosław Urbaniak i dodał, że, gdy łączy się z innymi stacjami, aby uczestniczyć w programach, to nie ma takiego „koloru”, mimo że występuje w tych samych warunkach domowych.

Kto ma rację? Tarczyński udostępnił zdjęcie

Dominik Tarczyński na Twitterze udostępnił wpis internauty, który opublikował screen z programu politycznego na antenie Polsat News. Na zdjęciu widać, że odcień twarzy posła Urbaniaka również jest żółtawy w innej niż TVP Info stacji.