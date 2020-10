Wiceminister sam nie głosował, ale krytykuje opozycje za niechęć do pracy. „Pan poseł łąki pilnował?”

Z powodu niegłosowania kilku posłów PiS, opozycji udało się przegłosować odroczenie do środy obrad Sejmu. Posłowie PO tłumaczą, że przerwa ma umożliwić złożenie merytorycznych poprawek do projektu ustawy dot. walki z koronawirusem. Z kolei parlamentarzyści PiS zarzucają swoim oponentom obstrukcję i niechęć do pracy.