Morawiecki apeluje o pomoc do Grodzkiego. „W duchu odpowiedzialności za kraj”

Podczas posiedzenia we wtorek 20 października, Sejm miał zająć się sytuacją epidemiologiczną w Polsce. Posłowie mieli m.in. zająć się przedłożoną przez PiS ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. Zakłada ona m.in. zwolnienie personelu medycznego z odpowiedzialności karnej w czasie epidemii czy mocuje w prawie nakaz zasłaniania nosa i ust. Nieoczekiwanie przeszedł wniosek opozycji, by posiedzenie przesunąć o jeden dzień tak, by posłowie mogli zapoznać się z projektem. Spotkało się to z krytyką ze strony rządzących, pojawiły się zarzuty o opóźnianie prac nad kluczowym w dobie pandemii projektem.

Morawiecki apeluje do Grodzkiego

W związku z wtorkowymi wydarzeniami w Sejmie zareagował szef rządu. Premier opublikował na Facebooku apel, w którym zwrócił się do marszałka Senatu, by „w duchu odpowiedzialności za kraj” pomógł w uchwaleniu ustawy potrzebnej do walki z COVID-19. Mateusz Morawiecki rozpoczął swój apel od przytoczenia sytuacji z innych krajów, gdzie – jak twierdził – w obliczu pandemii opozycja zjednoczyła się z rządem w wysiłkach na rzecz jej zwalczenia.

– Dlatego dziś ja również chcę zaapelować o rezygnację z obstrukcji, przerw, odroczeń i zwlekania. Chcę się zwrócić do marszałka Senatu o pilne przeprocedowanie tej ustawy (covidowej – red.) w izbie wyższej zaraz po jej prawdopodobnym przyjęciu przez Sejm – mówił Mateusz Morawiecki. Szef rządu wyraził gotowość wytłumaczenia Tomaszowi Grodzkiemu podczas osobistego spotkania, jak ważna m.in. dla personelu medycznego jest ta ustawa.

– Postawmy na solidarność, tak jak stawiają na nią Polacy – mówił premier, przywołując przykład ponad 100 osób, które zgłosiły się do pracy w szpitalu polowym w Warszawie. – Pandemia to egzamin dla całej klasy politycznej. W walce z koronawirusem nie ma rozwiązań prawicowych czy lewicowych. Są skuteczne lub nieskuteczne i my staramy się tę skuteczność ciągle podnosić – wskazał premier. Morawiecki podkreślił, że przykładem takich działań jest zwiększenie bazy łóżek covidowych i respiratorów.

