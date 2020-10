Któremu politykowi najbardziej ufają Polacy? Oto wyniki najnowszego sondażu

Sondaż, w którym badano zaufanie Polaków do polityków został przeprowadzony przez pracownię IBRiS dla Onetu metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie 1100 osób. Ranking - podobnie jak w poprzednich miesiącach - otwiera Andrzej Duda, któremu ufa 42,3 proc. badanych. Prezydent nie ma jednak powodów do zadowolenia, ponieważ jest to wynik niższy niż w poprzednim miesięcy o 9,9 pkt proc. Na kolejnym miejscu uplasował się Mateusz Morawiecki. Zaufanie do premiera deklaruje 40 proc. ankietowanych, a więc o 8,6 pkt proc. mniej niż w poprzednim sondażu. Na podium trafił również Szymon Hołownia z wynikiem 37,9 proc. (spadek o 5,4 pkt proc.).

Dalsze miejsca zajęli Rafał Trzaskowski (34,2 proc.), Jarosław Kaczyński (31,6 proc.), Władysław Kosiniak-Kamysz (30,4 proc.), Donald Tusk (24,7 proc.), Krzysztof Bosak (23,4 proc.) i Zbigniew Ziobro (22,7 proc.). Nowemu ministrowi zdrowia Adamowi Niedzielskiemu ufa 18,8 proc. respondentów.

Sondaż. Którym politykom nie ufają Polacy?

Liderem rankingu nieufności jest Zbigniew Ziobro z wynikiem 62,5 proc. Dalsze miejsca zajęli Jarosław Kaczyński, któremu nie uda 59,1 proc. badanych oraz Donald Tusk, do którego brak zaufania deklaruje 56 proc. respondentów. Dalsze miejsca zajęli Jacek Sasin (55,5 proc.), Mateusz Morawiecki (52,6 proc.), Rafał Trzaskowski (50,5 proc.) oraz Robert Biedroń (50,4 proc.).

