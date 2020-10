Kiedy nowe obostrzenia? Rząd przełożył konferencję prasową na kolejny dzień

„Ze względu na trwające prace parlamentarne i głosowania w Sejmie konferencja prasowa dotycząca nowych zasad bezpieczeństwa odbędzie się jutro o godz. 11:00” – poinformował na Twitterze rzecznik rządu Piotr Muller. Internauci nie przyjęli tej wiadomości zbyt dobrze. „Kpina z Polaków, klina z dzieci, kpina z przedsiębiorców. W Sejmie tez można zrobić konferencję w przerwie lub po posiedzeniu! G***a na dziś wiecie i tyle samo ustaliliście” – pisał jeden z komentujących. „A gminy, firmy, szkoły mają się ze***ć, żeby zdążyć w czasie wdrożyć obostrzenia” – dodawała inna internautka.

Cała Polska czerwoną strefą?

Informacja o przesunięciu konferencji jest tym większą niespodzianką, że już od środy rządzący przygotowywali Polaków na to, co może czkać nas w najbliższych dniach. M.in. premier Mateusz Morawiecki i minister Michał Dworczyk zapowiadali, że cała Polska może stać się czerwoną strefą. Mówiono też o rozszerzeniu nauczania zdalnego na starsze dzieci ze szkół podstawowych oraz o niesprecyzowanych ograniczeniach w gospodarce.

Dworczyk: Sytuacja jest bardzo poważna



– Mamy już taką liczbę powiatów zaznaczonych na czerwono i 88 proc. populacji, że będę rekomendował, abyśmy podjęli decyzję, żeby cała Polska od soboty była strefą czerwoną – mówił 21 października Mateusz Morawiecki. – Sytuacja jest bardzo poważna, tego nikt nie kwestionuje. Pandemia rozwija się bardzo dynamicznie, co powinno nas mobilizować do włączenia się w sposób odpowiedzialny do walki z chorobą – dodawał szef Kancelarii Premiera, Michał Dworczyk.

