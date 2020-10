Były minister wiceministrem w tym samym resorcie. Piontkowski wraca do MEN

Niespodziewanie w piątek 23 października dowiedzieliśmy się, że rekonstrukcja rządu wciąż nie jest zakończona. Tym razem zmiany dotknęły nowego resortu edukacji i nauki, któremu przewodzi wzbudzający kontrowersje Przemysław Czarnek. Okazuje się, że do pracy w rządzie powróci jego poprzednik, Dariusz Piontkowski. Były minister edukacji zostanie... wiceministrem edukacji.

Piontkowski o powrocie do MEN: Wielki zaszczyt

Informację o swoim powrocie do resortu Piontkowski przekazał za pośrednictwem Twittera. „Dziś minister Przemysław Czarnek wręczył mi decyzję premiera Mateusza Morawieckiego o powołaniu na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Jest to dla mnie wielki zaszczyt, że mogę kontynuować pracę na rzecz polskiej oświaty” – pisał polityk.

Piontkowski zgodny z Czarnkiem

– Nie ma mojej zgody – ale z tego, co publicznie mówił profesor Przemysław Czarnek, także i jego zgody na to – aby lewicowe organizacje stosowały po prostu propagandę homoseksualną związaną ze środowiskami LGBT – stwierdził Dariusz Piontkowski w jednym z ostatnich wywiadów. – Pan profesor Czarnek używa dosyć barwnego języka, wyraźnie precyzuje swoje poglądy i to powoduje, że politycy lewicowi są bardzo niechętnie nastawieni wobec jego osoby. Natomiast jego postawa nie różni się tak naprawdę od postawy mojej czy pozostałej części kierownictwa ministerstwa edukacji narodowej – kontynuował były minister edukacji.

