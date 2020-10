Biedroń interweniował w sprawie zatrzymanej dziewczyny. „Zostałem uderzony przez policjantów”

W piątek 23 października w wielu miastach w kraju odbyły się protesty wyrażające sprzeciw wobec wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. tzw. aborcji eugenicznej. Manifestanci podkreślali, że jest to motywowana politycznie decyzja, mająca odwrócić uwagę od nieumiejętnego hamowania rozwoju epidemii koronawirusa w Polsce. We wrocławskiej demonstracji uczestniczył europoseł Robert Biedroń. Korzystając z mandatu poselskiego starał się pomóc jednej z zatrzymanych na proteście kobiet. Spotkał się jednak z twardą postawą policji. Nagranie z tego zdarzenia trafiło do sieci.

Biedroń: Zostałem pobity przez tych policjantów

– Zatrzymaliście panowie dziewczynę. Zostałem uderzony przez policjantów. Wykonuję obowiązki, zostałem pobity przez tych policjantów – słyszymy na nagraniu. W ten sposób europoseł Lewicy już po tym, jak został odepchnięty, rozmawiał z funkcjonariuszem dowodzącym małą grupą blokującą przejście.

Protesty po wyroku TK. Wrocław

„Polki i Polacy w całej Polsce wyszli dziś na ulicę protestować o swoje fundamentalne prawa. Policja używa gazu pieprzowego, stosuje nieuzasadnioną agresję oraz szarpie ludzi, a także uniemożliwia wykonywanie mandatu poselskiego. Mam tylko jedno pytanie – nie wstyd Wam?” – pytał później na Twitterze Robert Biedroń.

