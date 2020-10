Bosak: Jeżeli jakieś dziecko umrze w trakcie porodu czy tuż po porodzie... no to po prostu umrze

Krzysztof Bosak z Konfederacji został poproszony o skomentowanie sytuacji, w której po wyroku TK dzieci z poważnymi wadami będą umierać w trakcie porodu lub tuż po porodzie. Przeciwnicy wyroku TK twierdzą, że obecna zmiana naraża kobiety na „tortury” w postaci konieczności obserwowania umierającego dziecka w trakcie porodu lub tuż po porodzie. Polityk nie miał problemu z odpowiedzią i szybko przedstawił swoje zdanie na ten temat.

Bosak odpowiada na argumeny o „torturach”: Kabaretowy punkt widzenia

– Kabaretowy punkt widzenia. Jeżeli jakieś dziecko jest rzeczywiście z tak poważną wadą, że umrze w trakcie porodu czy po porodzie, no to po prostu umrze i to jest proces naturalny. Nie ma tutaj powodu, żeby traktować to... – urwał w trakcie swojej wypowiedzi prawicowy polityk.

Przypomnijmy, że w tej chwili standardy medycyny prenatalnej, opieki położniczej – zresztą tutaj został powołany przez posłów Konfederacji zespół ds. opieki okołoporodowej i medycyna okresu prenatalnego życia jest bardzo rozwinięta, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Więcej dzisiaj jest możliwość usuwania i leczenia tych wad, które kiedyś były śmiertelne – zapewniał.

– I to jest kierunek, w jakim należy rozwijać medycynę. Natomiast dzisiaj ta cała narracja, że musimy usunąć coś, co jest nieprzyjemne z pola widzenia i wtedy społeczeństwo będzie lepsze, no to to jest narracja nieludzka zupełnie – mówił. Jego wypowiedź zaczyna się około czwartej minuty.

