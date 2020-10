Boże Narodzenie w ścisłym gronie rodzinnym? Niedzielski mówi o możliwym lockdownie

– Przygotowujemy się do sytuacji według scenariusza, w którym przyrost liczby zakażeń jest wykładniczy. To może znaczyć 20-25 tys. zakażeń dziennie pod koniec tego tygodnia – powiedział Adam Niedzielski w wywiadzie dla „Faktu”. Minister zdrowia zaznaczył, że „jeśli zadziałają obostrzenia wprowadzone dwa tygodnie temu, tempo powinno wyhamować”. – Jeśli będziemy dalej obserwować wykładnicze tempo wzrostu, będę namawiał premiera do całkowitego lockdownu. Łóżek nie da się dokładać w nieskończoność – przekazał szef resortu zdrowia.

Adam Niedzielski dodał także, że „prawdopodobieństwo zwolnienia tempa rozwoju pandemii jest w tym tygodniu o wiele większe niż było w minionym”. Jednocześnie podkreślił, że jest za wcześnie, aby rysować optymistyczną wizję.

Koronawirus w Polsce. Co ze świętami Bożego Narodzenia?

W wywiadzie ministra zdrowia z dziennikarzami „Faktu” został poruszony także wątek zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, do których pozostały niespełna dwa miesiące. – Jeśli pytają mnie panie, co będzie, powiem, że na pewno nie będzie takiej poprawy, byśmy mogli o tych świętach myśleć w sposób tradycyjny. Raczej spędzimy je w ścisłym gronie rodzinnym – stwierdził Adam Niedzielski.

