Sędzia TK usłyszał od studentów, co sądzą o jego czwartkowym wyroku. „Apeluję do pana o rezygnację”

W czwartek 22 października Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że tzw. aborcja eugeniczna jest niezgodna z konstytucją. Chodzi konkretnie o przerwanie ciąży, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. TK swoje orzeczenie wydał w pełnym składzie, a zdania odrębne złożyli jedynie prof. Leon Kieres i Piotr Pszczółkowski. Decyzja Trybunału wywołała masowe protesty w całej Polsce.

Studenci UG protestują. Oświadczenie na wykładzie Steliny

Swój sprzeciw wobec wyroku TK postanowili zamanifestować również studenci czwartego roku prawa Uniwersytetu Gdańskiego, na którym wykłada jeden z sędziów Trybunału. Podczas zajęć z prof. Jakubem Steliną zaprezentowali plakaty popierające protest kobiet, a jedna ze studentek odczytała oświadczenie.

– Nie powinien Pan, tym bardziej jako mężczyzna, który nigdy w życiu nie nosił i będzie nosił w sobie dziecka decydować o tym, czy ja mam dopuszczać się heroizmu i rodzić płód, dziecko posiadające tą czy inną wadę genetyczną – zwracała uwagę lektorka.

Studentka UG do sędziego Steliny: Zapomniał pan, czym jest człowieczeństwo

Powołując się na kodeks etyki nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Gdańskiego, wezwała Stelinę do rezygnacji z pracy na uczelni. – Jako studentka, a tym bardziej jako kobieta nie wyobrażam sobie uczęszczania na zajęcia, a tym bardziej na egzamin do kogoś, kto kilka dni temu podeptał moje prawa – mówiła. – Być może jest Pan specjalistą z zakresu prawa pracy, jednak konstytucjonalista z Pana marny, a co najważniejsze mam wrażenie, że zapomniał pan, czym jest człowieczeństwo i właśnie tym motywuję swoją prośbę – podsumowała.

Czytaj też:

Senat odsyła ustawę covidową do Sejmu, dodano szereg poprawek. Awaria podczas głosowaniaCzytaj też:

Blisko 500 wykroczeń i ponad 20 przestępstw. Policja podsumowuje interwencje w trakcie protestów