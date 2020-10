„Nie wiem, czy nie skończy się to przedwczesnymi wyborami”. Grodzki o sytuacji w kraju

Od 22 października w Polsce trwają protesty przeciwko wyrokowi TK ws. przepisów dotyczących aborcji. Głos w sprawie demonstracji zabrał na antenie Polsat News marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Polityk Platformy Obywatelskiej ocenił, że podejmowanie takiej decyzji przez Trybunał Konstytucyjny w trakcie pandemii to niezwykła nieodpowiedzialność.

– Wyprowadzanie ludzi na ulice poprzez taki, a nie inny wyrok Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli było to działanie zaplanowane, to było to barbarzyństwo i narażanie setek ludzi na niepotrzebne ryzyko zachorowania – powiedział Grodzki.

Wyrok TK ws. aborcji i protesty. Grodzki: Nie wiem, czy nie skończy się to przedwczesnymi wyborami

Marszałek Senatu zarzucił rządzącym, że „dolali oliwy do ognia” na wielu płaszczyznach, wspomniał w tym kontekście o potencjalnej nominacji z ramienia PiS na kandydata na RPO. Ma nim zostać poseł PiS Bartłomiej Wróblewski, „twarz” wniosku do TK ws. aborcji.

Polityk dodał, że „kto sieje wiatr, ten zbiera burze”, oceniając wybuch protestów po wyroku TK. Przyznał, że jest przeciwko „profanacjom” i jest zwolennikiem „uporządkowanych” protestów. – Ale się nie dziwię. Jeżeli sacrum i kościół wieloma kanałami chce wchodzić w politykę (...), to musi liczyć się z tym, że konsekwencje będą czasami przykre.

Tomasz Grodzki wytknął rządowi, że nie tylko nie poradził sobie z obecną sytuacją społeczną, ale też kiepsko radzi sobie w walce z pandemią.

– Rząd jeszcze jest rządem, ale stracił rząd dusz. To nie jest tylko etap ustawy antyaborcyjnej, to jest etap walki z pandemią, to jest pogłębiająca się zapaść gospodarcza (...). Wygląda na to, że rząd PiS zmierza do swojego finału. Nie wiem, czy nie skończy się to przedwczesnymi wyborami – powiedział Grodzki w Polsat News.

