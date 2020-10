Korwin-Mikke o sprzedawaniu dzieci, zabijaniu chłopców i przewadze zdolnych nad inwalidami

Janusz Korwin-Mikke przedstawił w Sejmie autorski pomysł na rozwiązanie szeroko ostatnio dyskutowanych problemów. Według niego liczba pomyślnych ciąż będzie zdecydowanie przewyższać liczę usuniętych, jeżeli w odpowiedni sposób przekieruje się pieniądze dla lekarzy.

Korwin-Mikke: Za urodzenia płacić więcej niż za aborcje

– Pani minister, mam pytanie do pani – mówił, kierując swoje słowa do minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg. – Jak wiadomo, programy becikowe, programy 500+ nie dały żadnego wyniku. Natomiast, czy pani by nie rozważyła pewnego pomysłu. Mianowicie – by lekarzom rodzinnym płacić za urodzenie się dziecka w rodzinie, którą się opiekują, sumę wyższą niż otrzymuje lekarz za wykonanie nielegalnej aborcji w Polsce – powiedział.

Aborcja w Sejmie. „Kompromis” Korwin-Mikkego

Przy kolejnym wejściu na mównicę nawiązał do swojego niedawnego pomysłu, by zamiast dzieci niechciane zabijać, po prostu je sprzedawać. – Ja chciałem tylko spytać, czy lepiej jest dziecko zabić, czy sprzedać je rodzinie, która chce je mieć? Ale ja mam dla pani pewien kompromis. Panie walczycie o prawa kobiet – moja propozycja jest taka: nie będzie wolno zabijać dziewczynek – rzucił do jednej z posłanek opozycji, po czym zszedł z mównicy.

KorwinMikke: Dzieci zdolne są znacznie ważniejsze

Całości dokonań posła Korwin-Mikkego z wtorku 27 października dopełnia jego wpis na Twitterze. „Słyszę w Sejmie, że miarą państwa jest opieka nad inwalidami. To bzdura i demagogia. Znacznie ważniejsze są dzieci zdolne, których wynalazki pomogą inwalidom i dzieci sprawne, które jako policjanci obronią inwalidów, częste ofiary bandytów – i jako żołnierze będą bronić Polski!” – pisał.

