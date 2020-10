Terleckiemu przypominają symbole SS. Co oznaczają symbole protestów: błyskawice, parasolki i wieszaki?

– Z pewną przykrością stwierdzam, że na sali wśród posłów Lewicy i PO są posłowie, którzy mają maseczki ze znakami przypominającymi symbole Hitlerjugend i SS. Ale ja rozumiem, że opozycja totalna nawiązuje do totalitarnych wzorów i z przykrością to przyjmujemy – powiedział Ryszard Terlecki podczas wtorkowych obrad Sejmu.

Symbole strajku kobiet. Czerwona błyskawica

Terleckiemu szybko odpowiedziała rzeczniczka Lewicy. „Marszałku Terlecki – do szkoły!!!!! Obraża Pan polskich bohaterów i bohaterki! Wie Pan, co to za znak? To odznaka Grup Szturmowych Szarych Szeregów” – napisała Anna-Maria Żukowska na Twitterze.

Sama czerwona błyskawica została stworzona przez Olę Jasionowską, graficzkę współpracującą z organizacją Strajk Kobiet. Od początku pandemii błyskawica często pojawia się na maseczce noszonej przez kobietę.

Graficzka tłumaczyła jego znaczenie w rozmowie z „Newsweekiem”. – Mówi: uważaj, ostrzegamy. Nie zgadzamy się na odbieranie kobietom ich podstawowych praw – tłumaczyła Jasionowska.

Symbole strajku kobiet. Czarna parasolka

Czarna parasolka jest symbolem wykorzystującym przez demonstrujące kobiety od 2016 roku, kiedy protesty z parasolkami stały się symbolem czarnych protestów. Wtedy demonstrujący sprzeciwiali się procedowanej w Sejmie ustawie zaostrzającej prawo aborcyjne.

Nie wiadomo do końca skąd wziął się ten symbol. Tłumacząc symbolikę czarnej parasolki często przywołuje się historię polskich sufrażystek, które walcząc o prawa wyborcze miały właśnie parasolkami stukać w okno domu Józefa Piłsudskiego.

Możliwe też, że w 2016 roku było to nawiązanie do odbywających się prodemokratycznych kilkanascie miesięcy wczesniej protestów w Hongkongu. Tam prosta parasolka znajdowała liczne zastosowania w walce z policją.

Symbole strajku kobiet. Druciany wieszak

Druciany wieszak, a ostatnio często po prostu wieszak, co jest odejściem od pierwotnej koncepcji, symbolizuje niebezpieczne sposoby domowej aborcji. Wieszak jest międzynarodowym symbolem osób walczących o prawo do aborcji.

Druciane wieszaki, wraz z innymi przedmiotami, były wykorzystywane do nielegalnych aborcji, które często kończyły się śmiercią płodu i samej kobiety. Protestujący w ten sposób podkreślają, że zaostrzone prawo aborcyjne może zmusić kobiety do podejmowania tego typu niebezpiecznych prób „domowej” aborcji.