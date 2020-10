Kaczyński do opozycji w Sejmie: Narażacie na śmierć mnóstwo ludzi. Jesteście przestępcami

W trakcie środowego posiedzenia Sejmu głos z wnioskiem formalnym o rozszerzenie porządku dziennego obrad o raport o stanie bezpieczeństwa państwa złożył poseł Cezary Tomczyk. Poseł KO oskarżył obecnego na sali obrad wicepremiera ds. bezpieczeństwa o „wzywanie do samosądów i budowania pisowskich bojówek”.

– To ciężkie przestępstwo za które będzie pan musiał zapłacić – mówił Tomczyk. Poseł żądał też „prawdy o epidemii”. – Panie wicepremierze. Pan bezpośrednio odpowiada za to co dzieje się w Polsce. To jest pana odpowiedzialność i pana krew na rękach – mówił poseł Koalicji Obywatelskiej.

Kaczyński do opozycji: Narażacie na śmierć mnóstwo ludzi, jesteście przestępcami

Wtedy na mównicę wszedł wicepremier Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości.

– Jako członek rządu mam prawo zabrać głos – stwierdził wicepremier. – W jakim trybie? – pytali posłowie opozycji. – W trybie takim, że członkowie rządu mają prawo zabierać głos w każdym momencie – tłumaczył prezes PiS. – Nie słychać – odezwały się krzyki z Sali. – No, to będę musiał zdjąć skoro mnie nie słychać – powiedział Kaczyński i zdjął maseczkę.

Następnie wicepremier odniósł się do zarzutów, atakując opozycje. – Tu padło szereg kłamliwych zarzutów i to na zasadzie takiego całkowitego odwrócenia się od prawdy. Mamy dzisiaj w Polsce bardzo wysoki stan zagrożenia z powodu epidemii. Otóż ten stan wyklucza jakiekolwiek spotkania publiczne powyżej 5 osób – mówił Kaczyński. – Odbywa się z waszego podjudzenia setki, tysiące różnego rodzaju demonstracji. A jednocześnie głosicie idiotyczne… - kontynuował. – Tchórzu – dobiegł wtedy głos z Sali. – Może mnie Pani obrażać, ale nie jest w stanie – odparł wicepremier.