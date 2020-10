Dodatku dla wszystkich medyków nie będzie. PiS w 3 godziny „rozprawiło” się z ustawą. Gowin „przeciw”

W tempie ekspresowym Prawo i Sprawiedliwość przepchnęło nowelizację ustawy, która jeszcze nie została podpisana przez prezydenta, a przegłosowano ją zaledwie we wtorek wieczorem. PiS – jak uzasadniano w projekcie nowelizacji jednej z tzw. ustaw covidowych – chciało naprawić „błąd”, do którego doszło podczas głosowania poprawek Senatu.

Senat, w którym większość ma opozycja, zaproponował, by 100 proc. dodatek do wynagrodzenia trafił do wszystkich medyków, a nie tylko tych, którzy są skierowani do walki z COVID-19. Poprawka przeszła głosami PiS we wtorek, a w środę zaczęto to poprawiać, ale zamiast reasumpcji głosowania wybrano nowelizację ustawy, a projekt zgłosili posłowie partii rządzącej.

Po błyskawicznym I i II czytaniu (I czytanie zaczęto o godz. 19.05) Lewica złożyła kilka poprawek, niektóre wyraźnie po to, by zakpić z partii rządzącej. Jedna z poprawek zakładała np. zmianę tytułu ustawy na:

o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 w celu uchylenia comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych.

W środę przed godz. 22 (a więc trzy czytania i cały proces trwał mniej niż trzy godziny) posłowie PiS sukcesywnie odrzucali poprawki, prąc ku temu, by znowelizować ustawę. W finalnym III głosowaniu, „za” zagłosowało 228 posłów i posłanek PiS, ale też dwóch z PSL-Kukiz'15 (Paweł Bejda i Paweł Szramka) i jedna posłanka z KO (Aleksandra Gajewska).

Dwóch posłów klubu PiS głosowało inaczej niż reszta. „Przeciw” był wicepremier i szef Porozumienia Jarosław Gowin, a od głosu wstrzymał się poseł Andrzej Sośnierz. Do tego nie głosowało pięcioro posłów i posłanek z PiS.

„Przeciw” było łącznie 212 posłów i posłanek, a od głosu wstrzymało się 3. Nie głosowało, poza 5 posłami z PiS, jeszcze 5 z KO, 2 z Konfederacji i po jednym z Lewicy i PSL-Kukiz'15.