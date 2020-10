Kaczyński skomentował deklarację prezydenta ws. aborcji. Jednym zdaniem

W środę wieczorem w Polsat News prezydent Andrzej Duda zabrał głos w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego i wypowiedział się na temat protestów, które wywołało orzeczenie TK. Prezydent przypominał, że jest przeciwnikiem tzw. aborcji eugenicznej, ale jednocześnie przyznał: – Byłem początkowo zadowolony z wyroku TK, ale liczyłem na to, że Trybunał zostawi czas na doprecyzowanie przepisów.

Padła też deklaracja ze strony prezydenta, że jest gotów do wypracowania jakichś rozwiązań, które może doprecyzują przepisy dotyczące aborcji. – Jestem gotów zaangażować się w tę pracę po to, by powstało rozwiązanie, które będzie niosło spokój społeczny i które będzie rzeczywiście uznane za myślenie o zdrowiu i prawach kobiet we właściwym tego słowa znaczeniu – oświadczył w Polsat News Andrzej Duda.

Wyrok TK ws. aborcji. Kaczyński o słowach prezydenta

Wieczorne stanowisko prezydenta nie przeszło bez echa, a do grona komentujących dołączył wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński. Dziennikarz TVN24 spotkał wicepremiera na korytarzu sejmowym w środę wieczorem i zapytał, czy jest szansa na „dialog” w sprawie zakazu aborcji, skoro prezydent prezentuje koncyliacyjne podejście do tej kwestii. – Prezydent jest chyba innego zdania niż pan, w innym tonie się wypowiada – stwierdził reporter stacji.

Jarosław Kaczyński odparł jedynie:

– Jest prezydentem, ma prawo.

Na pytanie o to, czy zgadza się ze stanowiskiem prezydenta, wicepremier Kaczyński już nie odpowiedział, odszedł korytarzem z resztą polityków klubu PiS.

