Prokuratura ma ścigać organizatorów protestów po wyroku TK. Może im grozić do 8 lat więzienia

W środę 28 października do prokuratur regionalnych w całej Polsce rozesłano wytyczne podpisane przez prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego. Prokurator Krajowy poleca w nim, w jaki sposób prokuratorzy mają postępować z organizatorami protestów organizowanych po ogłoszeniu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji. Pismo opublikował na swoim profilu reporter RMF FM.

„ Każde zachowanie osoby organizującej nielegalną demonstrację albo podżegającej lub nawołującej do udziału w niej winno być przede wszystkim oceniane w kontekście wyczerpania czynu zabronionego z art. 165 par. 1 pkt 1 kk w zakresie sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób poprzez spowodowanie zagrożenia epidemiologicznego ” – czytamy w piśmie Prokuratora Krajowego.

Przestępstwo opisane w tym artykule podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Prokurator Krajowy do swojego pisma dołączył też stanowisko Biura Prezydialnego Prokuratury Krajowej w tej sprawie.

„ Oczywiste jest, że naruszanie przepisów wprowadzonych w celu zapobiegania i zwalczania szerzenia się choroby zakaźnej, jaką stanowi COVID-19, prowadzi do niebezpieczeństwa znacznego zwiększenia zakresu epidemii, co mieści się w pojęciu szerzenia choroby zakaźnej, i co zagraża nie tylko życiu i zdrowiu uczestników tych zgromadzeń, ale z uwagi na sposób przenoszenia wirusa powodującego tę chorobę jest groźne dla życia i zdrowia całego społeczeństwa, a więc wprowadza stan zagrożenia zdrowia publicznego ” – czytamy w piśmie Prokuratury Krajowej.

Strajk Kobiet. Prokuratura ma działać bez zbędnej zwłoki

Prokuratorzy mają również przesyłać informacje o każdym zarejestrowanym śledztwie w tej sprawie, zarówno o wszczęciu takich postępowań, ale i odmowie podjęcia śledztwa w takich sprawach.

Święczkowski poleca też podległym sobie prokuratorom, żeby bez zbędnej zwłoki przeprowadzali czynności w sprawach dotyczących protestów, w tym naruszeń nietykalności policjantów, wejść do świątyń w czasie mszy, obrazie uczuć religijnych, malowania haseł na murach kościoła, niszczeniu mienia, czy czynnego udziału w zbiegowiskach.

