Łukaszenka zarzuca Dudzie sfałszowanie wyborów. „Polacy nie są głupcami i zaczęli protestować”

Komentarz Aleksandra Łukaszenki na temat obecnej sytuacji politycznej w Polsce cytuje państwowa Białoruska Agencja Telegraficzna BiełTA.

„ Chcieli tu zorganizować rewolucję, nawet nie rewolucję, ale bunt, i ich samych to spotkało. Sytuacja w Polsce jest trudna i nie uspokoi się. To nie szumowiny protestują. Tam nie zbuntował się byle kto. Powstały kobiety i wiadomo, za co. Powstali chłopi, i wiemy, za co. Tak samo robotnicy i urzędnicy. Kobiety powstały i zaczęły protestować nie tylko przeciwko zakazowi aborcji. To był wyzwalacz ” – ocenił prezydent Białorusi, nieuznawany przez wiele krajów na świecie, po tym jak społeczność międzynarodowa uznała, że wybory na Białorusi zostały sfałszowane.

Jednak Łukaszenka zarzuca fałszerstwo Polsce. „ Andrzej Duda wygrał fałszując wybory. Nie miał nawet jednego procenta przewagi. Wybory w Polsce zostały sfałszowane. Od tego się wszystko zaczęło, chcieli skierować na nas uwagę, ale Polacy nie są głupcami i zaczęli protestować” – stwierdził polityk.

Łukaszenka zarzucił Polsce, że boryka się z poważnymi problemami gospodarczymi. „Jest tam mnóstwo bogatych ludzi. Jest tam też wielu biednych. Przepaść między biednymi a bogatymi jest ogromna. To najbardziej niebezpieczna sytuacja dla każdego państwa ” – uważa Łukaszenka. „ Te problemy narosły i ostatecznie eksplodowały. Kwestie futer i aborcji były tylko wyzwalaczem. Wszystko prowadziło tam do rewolucji. Prosiłem, aby nie wtrącali się i naprawiali sprawy w swoim kraju. Postanowili zrobić inaczej ” – ocenił białoruski polityk.

Łukaszenka oskarża Dudę o sfałszowanie wyborów. Szczerski odpowiada

Do słów nieuznawanego w wielu państwach białoruskiego prezydenta odniósł się szef gabinetu prezydenta. – Słowa Alaksandra Łukaszenki są niedorzeczne – stwierdził Krzysztof Szczerski cytowany przez PAP na Twitterze.

