Strajk Kobiet. Donald Tusk komentuje ostatnie protesty: Kalifat Polska 2020

Donald Tusk kolejny raz odniósł się do trwających w Polsce protestów o ogłoszeniu przez Trybunał Konstytucyjny orzeczenia ws. aborcji. „Wódz, jego Partia i Kapłani. To ich bezpieczeństwa strzeże policja, to ich interesy są najwyższym państwowym priorytetem” – napisał były premier na Twitterze.

W sobotę 31 października Donald Tusk zamieścił na Twitterze wpis, w którym odniósł się do trwających w Polsce protestów. „Wódz, jego Partia i Kapłani. To ich bezpieczeństwa strzeże policja, to ich interesy są najwyższym państwowym priorytetem. Obywatele przed zarazą muszą bronić się sami” – napisał były premier. „Kalifat Polska 2020” – dodał. twitter Tusk skomentował plakat ze strajku kobiet Donald Tusk juz wcześniej odnosił sie do trwających w Polsce protestów. W czwartek 29 października wieczorem Donald Tusk zamieścił na swoim Twitterze zdjęcie pokazujące jeden z transparentów. To fragment relacji zamieszczonej przez Marcina Mellera w mediach społecznościowych. Widać na nim kobietę z kartonem, na którym widnieje napis: Twój kot woli Tuska. „OK, kot może zostać, ale reszta”... – skomentował szef Europejskiej Partii Ludowej. twitter Wcześniej był szef Rady Europejskiej skomentował słowa Jarosława Kaczyńskiego, które padły w Sejmie. „Prezes Kaczyński znowu krzyczał w Sejmie o »małych brudnych interesach«. Co też chodzi po tej udręczonej głowie?” - napisał polityk. Tusk ma objawy koronawirusa Dzień wcześniej urzędnik związany z Europejską Partią Ludową przekazał portalowi Politico, że szef ugrupowania Donald Tusk podjął we wtorek 27 października decyzję o poddaniu się samoizolacji. U polityka pojawił się bowiem objawy typowe dla zakażenia koronawirusem. Były szef Rady Europejskiej miał już przeprowadzony test i obecnie oczekuje na jego wynik. Politico nie zdradziło, jakie dokładnie objawy COVID-19 ma polityk. Nie wiadomo również, jak się czuje Donald Tusk. Czytaj też:

Trzaskowski ocenił projekt Dudy ws. aborcji. „Pseudo-kompromis od pseudo-kompromisu”