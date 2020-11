Tusk o radiowozach na Żoliborzu: Wszędzie na świecie bronią ludzi przed wirusem, tylko u nas na odwrót

Nikt nie ma chyba wątpliwości, że okolice domu Jarosława Kaczyńskiego sa w czasie protestów po decyzji Trzybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji jednym z najlepiej strzezonych miejsc w Polsce. Pokazuja to liczne filmy, które pokazują niezwykłą ilość policji, która strzeże

Jedno z takich nagrań przedstawiajace sznur radiowozów na Żoliborzu skomentował Donald Tusk. „W szędzie na świecie bronią ludzi przed wirusem, tylko u nas na odwrót ” – napisał były premier.

Tusk komentuje ostatnie protesty: Kalifat Polska 2020

W sobotę 31 października Donald Tusk zamieścił na Twitterze wpis, w którym odniósł się do trwających w Polsce protestów. „Wódz, jego Partia i Kapłani. To ich bezpieczeństwa strzeże policja, to ich interesy są najwyższym państwowym priorytetem. Obywatele przed zarazą muszą bronić się sami” – napisał były premier. „Kalifat Polska 2020” – dodał.

Donald Tusk juz wcześniej odnosił sie do trwających w Polsce protestów. W czwartek 29 października wieczorem Donald Tusk zamieścił na swoim Twitterze zdjęcie pokazujące jeden z transparentów. To fragment relacji zamieszczonej przez Marcina Mellera w mediach społecznościowych. Widać na nim kobietę z kartonem, na którym widnieje napis: Twój kot woli Tuska. „OK, kot może zostać, ale reszta”... – skomentował szef Europejskiej Partii Ludowej.

