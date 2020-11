Hołownia złożył wniosek o rejestrację partii. Jego nazwisko będzie zawarte w nazwie ugrupowania

„Złożyliśmy dziś w warszawskim Sądzie Okręgowym wniosek o wpisanie do rejestru partii Polska 2050 Szymona Hołowni. Mamy nadzieję, że Covid nie przeszkodzi sądowi w sprawnym rozpatrzeniu wniosku” – oświadczył za pośrednictwem mediów społecznościowych Michał Kobosko, wiceprezes Stowarzyszenia Polska 2050 i przyszły szef partii Hołowni. Pokazał też fragment wniosku do Sądu Okręgowego w Warszawie, na którym widać nazwę nowej partii. Ma to być Polska 2050 Szymona Hołowni. Entuzjaści tego tworu politycznego powinni jednak uzbroić się w cierpliwość. Proces rejestracji może potrwać nawet kilka miesięcy.

twitter

Hołownia o Polsce 2050: To ruch złożony z trzech elementów

Jak podkreślał już wcześniej Szymon Hołownia, on sam nie będzie członkiem tworzonego właśnie ugrupowania. W jego skład wejdą na pewno posłanka Hanna Gil-Piątek i wspomniany Michał Kobosko, jako lider ugrupowania. – Potrzebujemy tej zmiany, bo widzimy jak rządzący zajmują się swoimi sprawami, a opozycja swoimi problemami. Polacy potrzebują polityki, która będzie mądra. Która będzie korzystała z wiedzy ekspertów. Nasz ruch ma trzy elementy: głowę, czyli ekspertów z różnych dziedzin życia, którzy pracują nad programami sektorowymi, serce – stowarzyszenie Polska 2050, które grupuje obywateli oraz ręce – polityków – mówił 29 września Hołownia.

Michał Kobosko – kim jest?

Michał Kobosko jest dziennikarzem. Swoją karierę zaczynał w „Gazecie Wyborczej”. Przez wiele lat był związany z „Pulsem Biznesu” oraz dwutygodnikiem „BusinessWeek”. W latach 2005–2006 był zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika „Forbes”. Kierował także tygodnikiem „Newsweek Polska”. W czerwcu 2009 został redaktorem naczelnym gazety „Dziennik Polska-Europa-Świat”. Od 2009 roku pełnił obowiązki redaktora naczelnego „Dziennika Gazety Prawnej”. Od 7 lutego 2012 do 22 stycznia 2013 był redaktorem naczelnym tygodnika „Wprost”. W 2013 roku ogłosił, że żegna się ze światem mediów i został najpierw dyrektorem zarządzającym Prime Speakers, a następnie szefem think-tanku Atlantic Council, z którego odszedł, aby wspomóc Szymona Hołownię w kampanii prezydenckiej.

Czytaj też:

PiS z dużą stratą. Najnowszy sondaż poparcia dla partii