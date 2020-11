Pierwsza Dama i liczne potomstwo prezydenta USA. Poznajcie rodzinę Donalda Trumpa

Donald Trump pierwszy ślub wziął w 1977 roku. Małżeństwo z czeską modelką Ivaną Zelnickovą dało mu troje dzieci: Donalda Juniora, Ivankę i Erica. Drugi ślub Trumpa odbył się w 1993 roku, a jego partnerką była Amerykanka Marla Maples. Córką z tego związku była Tiffany. W 1998 roku Trump ożenił się po raz trzeci. Z Melanią Trump doczekali się syna Barrona.

Melania Trump – kim jest, sylwetka

Melania Trump urodziła się w 1970 roku w Sevnicy na Słowenii. Jej panieńskie nazwisko to Knavs, a karierę modelki robiła jako Melania Knauss. W świat modelingu weszła w wieku 16 lat i już po dwóch latach podpisała kontrakt z agencją z Mediolanu. Wielką karierę zrobiła w Paryżu, a do Nowego Jorku przybyła w roku 1996. Amerykańskie obywatelstwo otrzymała w 2006 roku. W 2016 roku Melania wzięła czynny udział w kampanii prezydenckiej swojego męża. Jedno z jej przemówień CNN uznało za plagiat wystąpienia Michelle Obamy. Po zwycięstwie Donalda stała się drugą w historii pierwszą damą USA urodzoną poza granicami tego kraju.

Ivanka Trump – kim jest, sylwetka

Ivanka Marie Trump urodziła się w 1981 roku w Nowym Jorku. Jej rodzice rozwiedli się, kiedy miała 10 lat. Do 15 roku życia uczyła się w szkole żeńskiej Chapin School na Manhattanie, a później w Choate Rosemary Hall w Wallingford w stanie Connecticut. Następnie przez dwa lata studiowała na Uniwersytecie Georgetown, który zmieniła na Wharton Bussiness School Uniwersytetu Pensylwanii. Tę szkołę ukończyła z wyróżnieniem, zdobywając licencjat z ekonomii w 2004 roku.

Ivanka początkowo pracowała w Forest City Enterprises, współpracowała też przy stworzeniu linii diamentowej oraz złotej biżuterii Ivanka Trump Fine Jewelry. Szybko jednak dołączyła do rodzinnego biznesu i została wiceprezesem Rozwoju i Pozyskiwania w The Trump Organization. Ivanka z powodzeniem próbowała też swoich sił w modelingu, występując na okładkach kilku magazynów i w pokazach oraz reklamach znanych projektantów. Jest autorką dwóch książek: "The Trump Card: Playing to Win in Work and Life" oraz "Women Who Work: Rewriting the Rules for Success". W 2017 roku Ivanka Trump została mianowana Doradczynią Prezydenta, za co nie pobiera pensji.

Ivanka Trump od 2005 roku spotykała się z Jaredem Kushnerem. Para pobrała się w 2009 roku i ma trójkę dzieci: Arabellę Rose, Josepha Fredericka oraz Theodora Jamesa.

Tiffany Trump – kim jest, sylwetka

Tiffany Ariana Trump urodziła się w 1993 roku w West Palm Beach. Jej rodzice rozwiedli się, gdy miała 6 lat, a Tiffany zamieszkała z matką na Zachodnim Wybrzeżu. Ukończyła prywatną Viewpoint School w Calabasas. W 2016 roku ukończyła studia na wydziałach socjologii oraz kulturowych studiów miejskich na Uniwersytecie Pensylwanii w Filadelfii. Pracowała na stażu w magazynie „Vogue”, jako modelka uczestniczyła w Fashion Week 2016 w Nowym Jorku. W 2017 roku rozpoczęła studia prawnicze na Georgetown University w Waszyngtonie. W 2014 roku nagrała singiel „Like a Bird”. Jest popularną influencerką na Twitterze i Instagramie.

Donald Trump Jr. – kim jest, sylwetka

Donald Trump Jr. urodził się w 1977 roku w Nowym Jorku. Na University of Pennsylvania uzyskał tytuł licencjacki z finansów i nieruchomości. Nastepnie rozwijał Trump Park Avenue. Jest wiceprezesem w Trump Organization. Zasiadał w Radzie Dyrektorów charytatywnej organizacji Operation Smile. Grupa zajmuje się wsparciem dla dzieci urodzonych z deformacjami twarzy. W 2005 roku Donald Trump Jr. poślubił modelkę Vanessę Haydon. Para ma pięcioro dzieci: Donalda III, Chloe, Kai, Tristana i Spencera.

Eric Trump – kim jest, sylwetka

Eric Trump urodził się w 1984 roku w Nowym Jorku. Jego rodzice rozwiedli się, gdy miał 7 lat. Uczęszczał do Trinity School na Upper West Side. W 2002 roku skończył The Hill School w Pottstown. W 2006 roku ukończył z wyróżnieniem Uniwersytet Georgetown na kierunku finansów i zarządzania. Nastepnie rozpoczął pracę w The Trump Organization, w której jest wiceprezesem wykonawczym ds. rozwoju i zakupów. Wspólnie z ojcem zwiększył liczbę posiadanych przez Trump Golf pól golfowych z 3 do 15. W 2006 roku Eric założył fundację, której celem była zbiórka środków dla nieuleczalnie chorych dzieci i pacjentów z nowotworami szpitala St. Jude Children's Research Hospital. Wokół działalności fundacji pojawiało się sporo niejasności. Dziennikarskie śledztwa wykazały, iż część zebranych przez nią pieniędzy przeznaczana była na dostęp do pól golfowych Trump Organization oraz przekazywana innym fundacjom.

Barron Trump – kim jest, sylwetka

Barron Trump to najmłodsze z dzieci Donalda Trumpa. Urodził się w 2006 roku. Uczęszczał do Columbia Grammar & Preparatory School na Manhattanie. Mówi płynnie po angielsku i słoweńsku. Już jako dziecko kilkukrotnie pojawiał się w programach telewizyjnych, m.in. w „The Apprentice”, gdzie gospodarzem był jego ojciec. Po wygranej Donalda Trumpa w wyborach nie przeniósł się od razu do Białego Domu, tylko został z matką w Trump Tower, by dokończyć rok szkolny. Razem z ojcem zamieszkał ponownie w styczniu 2017 roku. Obecnie uczy się w St. Andrew's Episcopal School w Potomac w stanie Maryland. Wspierał swojego ojca w kampanii prezydenckiej. Jest fanem piłki nożnej. Był zarażony koronawirusem.

Czytaj też:

Wszystkie żony Donalda Trumpa