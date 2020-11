W USA trwa liczenie głosów. Trump poprawił wynik sprzed 4 lat, ale to Biden pobił historyczny rekord

Na godzinę 17:30 czasu polskiego w środę 4 listopada sytuacja wyborcza w Stanach Zjednoczonych przedstawia się korzystniej dla Joe Bidena. Kandydat Demokratów prowadzi z Donaldem Trumpem w stosunku 238 do 213 głosów elektorskich. Do zwycięstwa potrzebuje ich jednak 270, więc nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte.

Wybory w USA. Trump pobił własny wynik z 2016 roku

Już teraz wiadomo jednak, że na Donalda Trumpa swoje głosy oddało co najmniej 67 157 208 Amerykanów. To wynik aż o cztery miliony lepszy niż w 2016 roku. Wówczas kandydat Partii Republikańskiej uzyskał 62 984 828 głosów, co dało mu czwarty rezultat w historii. Co ciekawe, w tym samym głosowaniu znacznie większe poparcie zdobyła jego rywalka, Hillary Clinton (65,853 514). Rozkład głosów elektorskich nie dał jej jednak wygranej.

Wybory w USA. Joe Biden pobił historyczny rekord

Jeszcze lepszy wynik ma obecny konkurent Trumpa. Joe Biden już w tym momencie pobił rezultaty Baracka Obamy, zajmujące dwa pierwsze miejsca w rankingu wszech czasów (65 915 795 głosów z 2012 roku i 69 498 516 z 2018). Biden ma w tym momencie 69 786 232 głosów, najwięcej w historii amerykańskich wyborów na prezydenta. Czy da mu to upragnione zwycięstwo? Dowiemy się po zliczeniu wszystkich głosów oddanych korespondencyjnie.

