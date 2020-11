Poseł Korwin-Mikke wąchał skarpetę na Instagramie. Co chciał w ten sposób przekazać?

Musimy od razu przyznać – nie znamy odpowiedzi na pytanie postawione w tytule. Dlaczego poseł na Sejm wącha swoją skarpetę? Dlaczego prosi o uwiecznienie tej chwili na fotografii? Dlaczego publikuje to w internecie? To kolejne znaki zapytania, przy których możemy zatrzymać się na dłużej. Pytanie tylko, czy warto.

Na pewien trop może naprowadzić nas opis dołączony do zdjęcia na Instagramie lidera partwii KORWiN i Konfederacja. „Albo wziąłem czyste skarpetki, albo mam koronawirusa” – pisze polityk. Rozumiemy, że nawiązuje w ten sposób do jednego z objawów COVID-19, czyli utraty węchu. Problem w tym, że kompletnie nie wiadomo, co mamy o tym myśleć. Czy to jedynie kiepski dowcip, kpina z chorych? Czy może ukryty przekaz, zrozumiały tylko dla wyborców Korwin-Mikkego.

instagram

Nie trzeba chyba dodawać, że zdjęcie polityka z pewnością stanie się hitem. Już teraz polubiło je 14 tys. osób. A spodziewamy się, że będzie ich znacznie więcej.

