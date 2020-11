Dzisiaj możemy poznać nowego prezydenta USA! Nagły zwrot akcji w Pensylwanii i Georgii

Do tej pory z opublikowanych cząstkowych wyników wyborów prezydenckich w USA wynika, że Joe Biden może być pewny otrzymania 253 głosów elektorskich. Trump może liczyć na 213 głosów. Do zwycięstwa potrzebne jest uzyskanie 270 głosów elektorskich.

Jednak szanse Donalda Trumpa na zwycięstwo wydaja się minimalne. Joe Biden wyprzedził kandydata Republikanów w dwóch ważnych stanach, w Pensylwanii i Georgii. Prowadzi również w Arizonie i Nevadzie.

Po przeliczeniu 95 proc. głosów w Pensylwanii kandydat Demokratów objał prowadzenie w tym stanie z przewagą 5587 głosów. Do zdobycia jest tu 20 głosów elektorskich. Warto podkreslić, że Biden od dłuzszego czasu regularnie zmniejaszał swoja stratę do Trumpa w tym stanie. To prawdopodobnie dlatego, że teraz liczone są tam głosy oddane korespondencyjnie, a więcej takich głosów w tym stanie oddali wyborcy Demokratów. Jesli wynik się utrzyma, to Biden na pewno wygra wybory prezydenckie.

Biden powiększył też swoją przewagę nad Trumpem w Georgii. Po przeliczeniu 99 proc. głosów ma 1097 głosów przewagi. W tym stanie do zdobycia jest 16 głosów elektorskich.

Wybory prezydenckie w USA. Obecny stan liczneia głosów

Wyniki moga zmienić się jeszcze w nastepujących stanach:

w Georgii (16 głosów elektorskich) po zliczeniu 99 proc. głosów Biden prowadzi 49.4 do 49.4 proc. (różnica 1097 głosów)



w Nevadzie (6 głosów elektorskich) po zliczeniu 89 proc. głosów Biden prowadzi 49,4 do 48,5 proc. (różnica 11 438 głosów)



w Północnej Karolinie (15 głosów elektorskich) po zliczeniu 95 proc. głosów Trump prowadzi 50,0 do 48,6 proc. (różnica 76 737 głosów)



w Pensylwanii (20 głosów elektorskich) po zliczeniu 95 proc. głosów Biden prowadzi 49,4 do 49,3 proc. (różnica 5587 głosów)



w Arizonie (11 głosów elektorskich) po zliczeniu 90 proc. głosów prowadzi Biden 50,1 do 48,5 proc. (różnica 47 052 głosów)

na Alasce (3 głosy elektorskie) po zliczeniu 47 proc. głosów Trump prowadzi 62,9 do 33,0 proc.

