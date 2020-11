Powrót czworonogów do Białego Domu. Pies Bidena zapisze się na kartach historii!

W sobotę 7 listopada agencja prasowa Associated Press i amerykańskie media, w tym CNN, opublikowały wyniki z Pensylwanii. Z przekazanych przez te ośrodki medialne informacji wynika, że we wspomnianym stanie zwyciężył kandydat demokratów Joe Biden, co ostatecznie przypieczętowało jego zwycięstwo.

Donald Trump kwestionuje wynik. „Wybory jeszcze się nie skończyły”

Z takim rozwojem wydarzeń nie może się pogodzić Donald Trump. – Wszyscy wiemy, dlaczego Joe Biden pośpiesznie udaje zwycięzcę i dlaczego jego medialni sojusznicy tak bardzo starają się mu pomóc: nie chcą, aby prawda została ujawniona. Prosty fakt jest taki, że wybory jeszcze się nie skończyły – stwierdził prezydent USA, którego słowa cytuje Fox News.

Psy Bidena w Białym Domu?

Decyzja Amerykanów jest szeroko komentowana na całym świecie, a pod uwagę brane są nie tylko merytoryczne aspekty takie jak kurs, który obierze Joe Biden, a co za tym idzie Stany Zjednoczone w polityce wewnętrznej i zagranicznej. Sky News informuje, że po raz pierwszy od czterech lat progi Białego Domu przekroczą psy.

Joe Biden jest właścicielem czworonogów, które wabią się Major i Champ. Champ do rodziny Bidenów dołączył w 2008 roku, a Major – 10 lat później. Co więcej, Major będzie pierwszym psem ze schroniska, który zamieszka w Białym Domu – podaje Sky News.

twitterCzytaj też:

Narodziny gibbona w płockim zoo. „Maluch przez cały czas wtulony jest w futro matki”