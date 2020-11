Najman ekspertem w TVP. „Ja znam bardzo dobrze Andrzeja Gołotę, który zna bardzo dobrze Donalda Trumpa”

– Prezydent Donald Trump od samego początku urzędowania był człowiekiem, który nie został zaakceptowany przez cały amerykański establishment. To, co się dzieje dzisiaj w mediach amerykańskich jest dla mnie, mówiąc szczerze, wręcz nie doi przyjęcia. Ponieważ ja nie twierdzę, że Joe Biden nie zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych, natomiast poczekam do ogłoszenia wyników przez Sąd Najwyższy, bo faktycznie ilość tych nieprawidłowości, o których już wiemy, była faktycznie bardzo, bardzo duża.

– Donald Trump to by była najlepsza opcja dla Polski. Zniósł wizy dla Polaków. Zobaczcie, wielokrotnie Donald Trump jest określany jako nieobliczalny, a to on jako pierwszy od wielu, wielu lat nie wprowadził Ameryki na ścieżkę wojenną, nie wywołał żadnej nowej wojny.

Najman: Ja znam Gołotę, a on zna Trumpa

– Ja znam bardzo dobrze Andrzeja Gołotę, który zna bardzo dobrze Donalda Trumpa. Kiedyś rozmawiałem z Andrzejem o tej ich znajomości, pytałem go, jaki jest Trump prywatnie i mogę wam zaręczyć, że Donald Trump na pewno nie odpuści. To jeszcze nie jest rozstrzygnięte, kto został prezydentem Stanów Zjednoczonych – podkreślał.

