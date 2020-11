Spychalski: Zwycięstwo Bidena ogłaszają jako porażkę polskiego rządu. Przecież to coś niebywałego

Minister Spychalski z dużą pewnością zaprzeczał twierdzeniom, jakoby wymiana Trumpa na Bidena miała cokolwiek zmienić w stosunkach Polski z USA. – Nie mam najmniejszej wątpliwości, że współpraca polsko-amerykańska, która ma już 30-letnią tradycję, zacieśnia się coraz bardziej niezależnie od tego kto rządzi w USA czy w Polsce – podkreślał.

– Partnerstwo zacieśniało się i zacieśnia się nadal. Ostatnie 5 lat to bardzo wysoki i efektywny poziom rozmów polsko-amerykańskich, choćby wizy czy ratyfikowana umowa o 5 tys. nowych amerykańskich żołnierzy. To są realny rzeczy, o które zabiegała Polska w ostatnich latach – przypomniał.

Spychalski: Wygrana Bidena nie jest porażką Polski

– Nie mam najmniejszej wątpliwości, że te relacje nadal będą relacjami strategicznymi, będą rozwijane. Polityka amerykańska co do swoich fundamentów jest niezmienna – powtarzał Spychalski. Pytany był także o to, czy PiS ma jakiekolwiek kontakty wśród Demokratów. – Oczywiście, że mamy relacje zarówno z zapleczem prezydenta Trumpa, jak i prezydenta Joe Bidena – przekonywał.

– Ja się dziwię wielu politykom, którzy zwycięstwo Bidena ogłaszają w taki sposób, jakby to była porażka polskiego rządu. Przecież to jest coś niebywałego. Jestem przekonany, że co do fundamentów polityki amerykańskiej nie będzie zmiany. Współpraca była, jest i będzie z pewnością bardzo, bardzo dobra – podkreślał raz jeszcze.

