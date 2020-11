Klubowi PiS grozi rozpad? Fogiel o zbuntowanej grupie posłów: Rozmawiamy ale nie negocjujemy

Dziennikarz RMF FM pytał Fogla o to, czy klubowi PiS grozi rozpad. Swoje przypuszczenia opierał na słowach Jana Krzysztofa Ardanowskiego, zapowiadającego utworzenie nowego koła poselskiego. – To od PiS-u zależy, czy na następnym posiedzeniu Sejmu będą mieli większość – dodał. – Zawieszeni posłowie powinni być przeproszeni i przywróceni do pełnych funkcji – ostrzegał 6 listopada były minister rolnictwa. Otwarcie swoje rozczarowanie PiS-em deklarował też poseł Lech Kołakowski, związany z Jarosławem Kaczyńskim od czasów Porozumienia Centrum.

Fogiel o najgorszej tradycji prawicy

Radosław Fogiel stwierdził, że nie ma obaw związanych z wystąpieniami wspomnianych polityków. – Nie przewiduję zagrożeń dla całości funkcjonowania klubu parlamentarnego PiS – przekazał. – Dlaczego Jan Krzysztof Ardanowski coś mówi, to raczej należy jego pytać, a nie mnie. Myślę, że nastąpi teraz refleksja, że nie po to Polacy na nas głosowali, byśmy teraz wracali do najgorszych tradycji polskiej prawicy – dodawał rzecznik PiS.

Fogiel: Nie negocjujemy, rozmawiamy

Pytany o ewentualne rozmowy władz PiS z grupą niezadowolonych polityków, Radosław Fogiel udzielił niejasnej odpowiedzi. – Nie negocjujemy kwestii stosowania się członków PiS do statutu partii. Kierownictwo PiS jest w kontakcie z posłami – przekazał. Dopytywany o tę kwestię dodał: „nie negocjujemy, rozmawiamy”. Robert Mazurek słuchaczy zainteresowanych różnicą pomiędzy tymi dwoma określeniami odesłał do samego rzecznika. W dalszej części rozmowy dowiedział się jednak, że PiS chce zmienić tzw. piątkę dla zwierząt„, czyli ustawę, która poróżniła posłów koalicji rządzącej.

