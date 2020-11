Czarzasty i Zandberg zachwyceni promocją Lewicy w wykonaniu Winnickiego. „Mamy też ciasteczka”

– Lewica oferuje wam, jak twierdzi, wolność. Jaka to wolność? To wolność polegająca na tym, że macie tylko pić, ćpać, palić i... wolny seks. To jest cała wolność, jaką ma do zaproponowania lewica. A jaka to wolność?" – pytał na Marszu Niepodległości Robert Winnicki. Pomijając pytania o to, co ma wspólnego święto 11 listopada z politycznymi upodobaniami posła Konfederacji, liderzy Lewicy skupili się na jego przekazie. Wbrew oczekiwaniom Winnickiego, byli bardzo zadowoleni z jego słów.

twitter

Picie, ćpanie, palenie i wolny seks? „Zazdrosna katoprawica ma interesującą wizję Lewicy”

Adrian Zandberg dodawał na Twitterze, że oprócz wymienionych przez Winnickiego atutów, Lewica ma także ciasteczka. Włodzimierz Czarzasty tonował nastroje, ostrzegając przed zbyt dużymi oczekiwaniami. „Wydaje mi się, że zazdrosna katoprawica ma dosyć wyidealizowaną, aczkolwiek interesującą wizję Lewicy” – napisał. Działacze Razem postanowili wykorzystać słowa Winnickiego i stworzyli nowy spot zachęcający, by dołączać do partii. Oprócz ćpania, picia, palenia i seksu wymienili też gry komputerowe, planszowe (w reklamie pojawiła się Terraformacja Marsa!) i oczywiście wspomniane przez Zandberga ciasteczka. Dacie się skusić?

facebookCzytaj też:

Co to znaczy „walić wiadro”? Czarzasty z Biedroniem radzą się Zandberga