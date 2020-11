„Prosił o dyskrecję, powiedział, że jest z FB, że przeprasza”. Korwin-Mikke „powraca” na Facebooka

Janusz Korwin-Mikke w czwartek 12 listopada poinformował, że „niezrozumiałych powodów” usunięto mu stronę na Facebooku (miał tam blisko 780 tys. obserwujących). Co kluczowe, nie było to – jak się zdarza najczęściej – czasowe zablokowanie dostępu do konta, a jego całkowite usunięcie.

Janusz Korwin-Mikke powraca na Facebooka

Polityk, jeden z liderów Konfederacji i aktualny poseł tej formacji, nie złożył broni i wrócił na Facebooka. Nowa-stara strona (to po prostu dotychczasowa angielskojęzyczna strona Korwin-Mikkego) nazywa się „Janusz Korwin-Mikke – Polish Politician”, a Konfederacja w mediach społecznościowych już zachęca do zostawienia „łapki w górę” i polubienia oraz przeniesienia sie właśnie na ten profil.

Ten swego rodzaju „powrót” na Facebooka Korwin-Mikke podsumował takimi słowami:

Zadzwonił do mnie przemiły Anonim. Prosił o dyskrecję, powiedział, że jest z FB, że przeprasza – ale represje dotyczą nie mnie osobiście, lecz konkretnej STRONY. Więc jeśli chcę, to mogę sobie założyć nową i pisać (a FB będzie zarabiał). A ja przypomniałem sobie, że takową mam! Więc witam na nowej-starej stronie.

