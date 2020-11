Sondaż. Czy rząd Zjednoczonej Prawicy przetrwa do końca kadencji? Oto, co myślą Polacy

Polakom zadano pytanie: „Czy rząd Zjednoczonej Prawicy przetrwa Pani/Pana zdaniem do końca kadencji?” .

Odpowiedzi „tak” udzieliło 29,8 procent respondentów. Przeciwnego zdania z kolei było 40 procent pytanych. 30,2 procent osób biorących udział w sondażu odpowiedziało, że nie ma zdania w tej sprawie.

Jak tłumaczy Adam Jastrzębski, Senior Project Manager w SW Research, w przetrwanie przez rząd trwającej obecnie kadencji nie wierzy 46 proc. badanych o dochodach powyżej 5 tys. złotych i co druga osoba z miast liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców. – W przetrwanie rządu do końca kadencji rzadziej niż pozostali wątpią osoby między 25 a 34 rokiem życia (częściej niż co 3 osoba) oraz posiadający wykształcenie zasadnicze zawodowe – blisko 30 proc. – podał.

