KO „czarną księgą” podsumowuje rządy PiS. „Obraz nędzy i rozpaczy”

– Właśnie mija rok, od kiedy rząd Mateusza Morawieckiego uzyskał wotum zaufania i 5 lat, od kiedy PiS doszedł do władzy. To dobry moment, by podsumować ten czas. Przygotowaliśmy księgę, w której opisujemy, jak PiS wprowadzał w Polsce chaos i dezorganizację – powiedział Borys Budka na zorganizowanej we wtorek 17 listopada konferencji prasowej.

– Niestety od polityki zagranicznej przez edukację, służbę zdrowia, finanse publiczne, czy też wymiar sprawiedliwości, PiS doprowadził Polskę do momentu, w którym, tak jak powiedziałem, chaos jest najlepszym słowem, które opisuje rzeczywistość. Chaos i niekompetencja – ocenił polityk.

Budka: Obraz nędzy i rozpaczy

W czasie wydarzenia przewodniczącemu Platformy Obywatelskiej towarzyszyły Barbara Nowacka, Małgorzata Tracz oraz Katarzyna Lubnauer. – Czarna Księga 5 lat rządów PiS to obraz nędzy i rozpaczy. Nikt nie przypuszczał, że,,Polska w ruinie" stanie się hasłem przewodnim tej władzy. PiS poniósł klęskę w każdej dziedzinie, za którą jest odpowiedzialny – ocenił Borys Budka.

W dalszej części konferencji polityk wspomniał o działaniach własnego środowiska. – W ciągu 5 lat rządów PiS złożyliśmy wiele dobrych rozwiązań i projektów ustaw, zaproponowaliśmy kilkaset poprawek. Gdyby PiS przyjął chociaż część z nich – dziś bylibyśmy w innym miejscu – stwierdził.

