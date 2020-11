Lech Kołakowski o „odwieszeniu” kolegów: Jednak przyszła chwila refleksji u władz PiS

- To efekt mojego porannego oświadczenia - tak Lech Kołakowski skomentował decyzję władz PiS-u o „odwieszeniu” w prawach członka 13 spośród 15 posłów, którzy we wrześniu nie zagłosowali za tzw. piątką dla zwierząt. Wcześniej we wtorek polityk ogłosił, że obchodzi z partii.

Wtorek był burzliwym dniem dla Prawa i Sprawiedliwości. Dzień przed rozpoczęciem kolejnego posiedzenia Sejmu, o swoim odejściu z partii poinformował poseł Lech Kołakowski. Parlamentarzysta, który został zawieszony w prawach członka partii za głosowanie wbrew dyscyplinie partyjnej ws. ustawy o ochronie praw zwierząt, zapowiedział na antenie RFM FM utworzenie własnego koła poselskiego. Wobec otwartych deklaracji na ten temat, jakie padły z ust Kołakowskiego, a wcześniej znajdującego się w podobnej sytuacji Jana Krzysztofa Ardanowskiego, zaczęły pojawiać się głosy, że PiS i koalicjanci mogą utracić większość w Sejmie. PiS „odwiesza” 13 posłów Tego samego dnia przewodniczący Komitatu Wykonawczego Krzysztof Sobolewski poinformował o „odwieszeniu” w prawach członka 13 spośród 15 zawieszonych we wrześniu polityków. Na liście nie znaleźli się jedynie Ardanowski i Kołakowski. Chodziło o osoby, które zostały ukarane decyzją prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego za głosowanie przeciw „piątce dla zwierząt”. twitter Rozłam w PiS. Kołakowski komentuje Zdaniem tego drugiego, decyzja władz PiS jest efektem jego porannego oświadczenia. – Jednak przyszła chwila refleksji u władz PiS, podjęto tę decyzję w dniu dzisiejszym ze względu na zagrożenie, jakie mogło być spowodowane decyzjami koleżanek czy kolegów spośród zawieszonych – mówił polityk na antenie TOK FM. Wskazał, że on sam podtrzymuje swoją decyzję. – Jaka będzie sytuacja jutro – zobaczymy – dodał. – Zobaczymy, czy jeszcze ktoś dołączy czy pozostanę sam, sytuacja jest płynna, ale jestem dobrej myśli – mówił. Czytaj też:

