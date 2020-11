Suski atakuje Niemcy ws. budżetu UE. „Historycznie ci, którzy na nas napadali, znowu chcą to robić”

W poniedziałek 16 listopada Polska i Węgry odrzuciły polityczne porozumienie pomiędzy niemiecką prezydencją a negocjatorami Parlamentu Europejskiego dotyczące mechanizmu warunkowości, łączącego przyznawanie środków z unijnego budżetu z przestrzeganiem zasady praworządności. Zbigniew Ziobro mówił wcześniej, że brak weta oznaczałby całkowitą utratę zaufania do premiera z wszelkimi tego konsekwencjami. Co na ten temat myśli Marek Suski?

– Jeśli zgodzimy się na takie mechanizmy to będzie jak w Grecji. Polska będzie wykańczana niezbyt dobrymi przepisami. W UE jest ogromna walka o władzę i pieniądze. To nie jest instytucja charytatywna – powiedział Marek Suski w rozmowie z TVP Info. Zdaniem polityka PiS instytucje UE poprzez wprowadzone mechanizmy praworządności chcą uzyskać wpływ na politykę wewnętrzną państw członkowskich. – Mówią: dajemy wam pieniądze i macie nas słuchać. Ci, którzy wiedzą o co chodzi, wiedzą, że to jest w interesie najbogatszych państw, żeby nie wyrosła konkurencja ekonomiczna. My mamy np konkurencyjne rolnictwo. Dlatego trzeba Polskę z lekka sprowadzić do partneru – stwierdził Marek Suski. Według posła chodzi o to, aby Polska była słaba i nie domagała się tego, co się jej należy m.in. reparacji za II wojnę światową.

Suski: Weto do unijnego budżetu jest sprzeczne z niemiecką racją stanu

Pytany przez Michała Rachonia o stanowisko negocjacyjne polskiego rządu, parlamentarzysta odparł, że jeśli nastąpi opamiętanie UE i nie będzie próby zagłodzenia Polski oraz Węgier to wtedy będzie można prowadzić rozmowy. – Chcieliśmy i chcemy być w UE, ale musimy być suwerenni. Historycznie ci, którzy na nas napadali, znowu chcą to robić – ocenił. Według Suskiego weto do unijnego budżetu jest sprzeczne nie z polską, ale niemiecką racją stanu.

Poseł skomentował także słowa polityków opozycji, którzy krytykują – Polska nie będzie miała nic do powiedzenia. Opozycja nie myśli o Polsce, o tym, by żyło nam się godnie i dostatnie. Chcą sobie załatwić jakieś interesiki w Brukseli – powiedział. Polityk PiS wspomniał także o targowicy i „wypłakiwaniu się przez opozycję w rękaw Angeli Merkel”. Zdaniem parlamentarzysty zgoda na mechanizm praworządności oznacza w przyszłości konieczność zaakceptowania ideologii LGBT, małżeństw homoseksualnych, konieczność przyjęcia uchodźców, co w konsekwencji doprowadzi do zamachów.

Czytaj też:

Kempa o wecie do budżetu UE: Nie możemy oddać polskiej suwerenności pod brukselską dyktaturę