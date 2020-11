Minister edukacji poinformował, że w październiku prace nad podstawami programowymi w zakresie przedmiotów egzaminacyjnych dla ósmoklasistów i maturzystów w 2021 roku rozpoczęły zespoły eksperckie.

Wszystko dlatego, że mamy pełną świadomość, iż wcześniej strajk nauczycielski wyłączył nauczanie w ogóle na długi okres czasu, a następnie pandemia koronawirusa i nauczanie zdalne z wiosny tego roku, jak również obecna sytuacja, która trwa i nie wiemy jeszcze, ile będzie trwać nauczanie zdalne, doprowadziły do tego, że uczniowie tegorocznych klas ósmych i klas maturalnych nie byli w stanie, nie ze swojej winy, zdobyć wiedzy, tak dużej, jaką zdobyliby, gdyby nauka odbywała się w sposób tradycyjny – powiedział minister edukacji.

Egzamin ósmoklasisty i matura. Minister Czarnek ogłosił zmiany

– CKE opracuje arkusze egzaminacyjne z egzaminami, których zakres przedmiotowy i zakres wiedzy potrzebnej do zdania egzaminu będzie ograniczony o około 20-30 proc. – przekazał Przemysław Czarnek. Minister zaznaczył, że zmiana ta będzie miała charakter incydentalny.

Minister edukacji dodał, że efekty pracy zespołów eksperckich zostaną opublikowane na stronie resortu. Do 27 listopada będą trwały konsultacje zaproponowanych zmian ze środowiskiem nauczycielskim.

– Po konsultacjach zostanie opracowana ostateczna wersja rozporządzenia z załącznikami jeszcze w grudniu tego roku – tak, żeby na tej podstawie CKE mogła przygotować skorygowane arkusze egzaminacyjne oraz skorygowany informator egzaminacyjny. W związku z tym uczniowie, rodzice i nauczyciele będą mieli pełną jasność co do tego, co będzie obowiązywało i w jakim zakresie na egzaminach maturalnych i ósmoklasisty w 2021 roku – podsumował Przemysław Czarnek.

