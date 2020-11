Na Facebooku posła PiS pojawiły się odważne zdjęcia. „Nastąpiło włamanie”

Marcin Kamil Duszek to poseł na Sejm już od trzech kadencji. Wielu wyborców po raz pierwszy usłyszy o nim jednak dopiero teraz, w związku z aferą w mediach społecznościowych. Na jego prywatnym profilu na Facebooku ktoś zamieścił fotografię polityka PiS w towarzystwie młodej kobiety. W komentarzach dołączył zbliżenie jej pośladków oraz inną fotografię w tym samym stroju, tym razem z pokazaną twarzą.

Marcin Duszek: Nastąpiło włamanie

Za pośrednictwem drugiego profilu poseł Duszek poinformował internautów o przyczynie tak nietypowej aktywności. „Uwaga! Oświadczam, że na moje prywatne konto facebookowe nastąpiło włamanie. Sprawa został zgłoszona i mam nadzieję, że jak najszybciej zostanie wyjaśniona” – przekazał.

facebook

Wpadka posła Duszka. Fogiel krytykuje dziennikarkę

Cała sprawa zdążyła jednak zdobyć spory rozgłos i przyczyniła się m.in. do sporu pomiędzy rzecznikiem PiS Radosławem Foglem i dziennikarką Dominiką Długosz. Ta druga opublikowała screeny z profilu duszka, ujawniając personalia kobiety. Fogiel jej zachowanie nazwał „żenującym”, na co dziennikarka „Newsweeka” poleciła, by „po prostu upomniał kolegę”. Pytała też dalej, czy „każdą głupotę na profilu polityka będziemy traktować w kategorii włamania”.

twittertwitterCzytaj też:

Poseł Kołakowski wciąż mówi o odejściu z PiS. „Czekam na kolejną rozmowę z Kaczyńskim”