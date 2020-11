Starcie Kempy i Olejnik w „Kropce nad i”. „Po mistrzowsku wyjmujecie wypowiedzi z kontekstu”

Beata Kempa była pytana przez Monikę Olejnik o trwające protesty kobiet po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji. – Mamy demokrację, można się nie zgadzać z wyrokami sądów, z różnymi decyzjami władzy, ale musi to być robione w sposób cywilizowany. Warto, żebyśmy się wszyscy szanowali – stwierdziła europosłanka PiS.

Wtedy w słowo weszła jej Monika Olejnik, która najpierw stwierdziła, że PiS nie protestowało wobec tłumów na marszu 11 listopada, a wręcz nazwało go pięknym. Następnie dziennikarka pytała „czy pałki teleskopowe to broń przeciwko kobietom” nawiązując do działań tajnych funkcjonariuszy policji podczas środowych protestów.

– Jeśli pani pozwoli pani redaktor… Nie pozwoli mi pani powiedzieć – mówiła Kempa w trakcie wypowiedzi Olejnik. – Pani w sposób świadomy i celowy, próbuje skierować w taki sposób skierować te dyskusję, żeby pokazać, że władza użyła jakichś pałek – oceniła.

Olejnik do Kempy: Trzeba było myśleć

Olejnik znowu próbowała dojść do głosu i obie kobiety przez kilkadziesiąt sekund mówiły jednocześnie.

– Pani cały czas mówi – stwierdziła Olejnik. – a czy ja mogę dokończyć? Jedno zdanie? - pytała Kempa. – Pani jedno zdanie już powiedziała – odpowiedziała Olejnik.

Dziennikarka zarzuciła polityk PiS, że to właśnie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego zaostrzające ustawę antyaborcyjną wyprowadziło ludzi na ulice w czasie epidemii. – Trzeba było myśleć co się wydarzy… Teraz pani nie daje mi pani powiedzieć – stwierdziła dziennikarka znów przekrzykując się z europosłanką. – Pani pouczenia… - zaczęła Kempa. – To nie są pouczenia. Politycy są od tego, żeby wiedzieć jakie są konsekwencje – odparła Olejnik.

„Po mistrzowsku wyjmujecie wypowiedzi z kontekstu”

Następnie Olejnik zapytała Kempy o jej wypowiedź, w której stwierdziła, ze środków unijnych nie należy przeceniać.

- Po mistrzowsku państwo wyjmujecie z kontekstu różnego rodzaju wypowiedzi – stwierdziła Kempa. – Nie pozwolimy na to, żeby działaniami pozatraktatowymi wprowadzać w życie rozporządzenia, które maja spowodować, ze elity brukselskie, establishment brukselski będzie rządził Polską jak jakąś prowincją, czy powiatem. To jest niedopuszczalne i wprowadzanie takich rozwiązań musi zostać zawetowane – stwierdziła europosłanka.

Kolejne kilkanaście sekund kobiety znowu się przekrzykiwały. – Jeśli mogłabym powiedzieć – mówiła Olejnik. – Nie pozwoli się pani wypowiedzieć. Ja bardzo proszę chociaż jedno zdanie – mówiła Kempa. – Jeśli pani przez chwileczkę wytrzyma, jeśli pani pozwoli – prosiła Kempa. – Proszę bardzo – odparła Olejnik.

Kempa apeluje: Szanujmy się

Prowadząca pytała też o wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, który oskarżył opozycję, że ma krew na rękach.

– Cóż to za narracja pani redaktor z pani strony. Przede wszystkim „pan premier Jarosław Kaczyński”. Szanujmy się. Tak jak prosimy o szacunek w Unii, tak samo tutaj powinniśmy się szanować i bardzo o to proszę. – mówiła polityk PiS. – Ja popieram tę wypowiedź. Premier mówił to w kontekście demonstracji. Nie można ludzi wyciągać na ulice – dodała.

