Lewica poparła wniosek KO o odwołanie Kaczyńskiego. „Jedność opozycji jest absolutnie potrzebna”

– Ten wniosek jest nie tylko bardzo potrzebny. On jest absolutnie konieczny. Pierwszy raz w historii mamy do czynienia z sytuacją, kiedy to Jarosław Kaczyński na wniosek opozycji musi stanąć przed wysoką izbą po to, żeby zdać relację z tego co do tej pory zrobił, albo raczej czego nie zrobił –mówił szef klubu parlamentarnego KO Cezary Tomczyk na wspólnej konferencji prasowej z szefem klubu Lewicy Krzysztofem Gawkowskim.

Tomczyk podkreślił, że jego partia poprosiła wszystkich posłów opozycji o poparcie tego wniosku. Wniosek podpisali posłowie Lewicy, a PSL zapowiedział, ze poprze go w głosowaniu. – Dzisiaj jedność opozycji jest absolutnie potrzebna. Widzimy, co dzieje się na ulicach polskich miast. Polska stała się przez PiS krajem głęboko chorym – mówił Tomczyk.

Gawkowski: Opozycja musi razem wyrażać wspólne stanowisko

Krzysztof Gawkowski z Lewicy zaznaczył, że w obliczu wydarzeń na demonstracjach Strajku Kobiet, gdy protestujący bici są pałkami przez policję, opozycja musi zająć wspólne stanowisko.

– Odpowiedzialność za Polskę to odpowiedzialność za bezpieczeństwo na różnych polach: zdrowia, ekonomii, gospodarki, ale też nasze bezpieczeństwo codzienne - to, które jest dzisiaj pałką teleskopową łamane i które odbija się na siniakach i aresztach ludzi, którzy na ulicach Warszawy i innych polskich miast protestują. W takim czasie opozycja musi razem wyrażać wspólne stanowisko – podkreślał szef klubu Lewicy. – Jarosław Kaczyński jest chory z nienawiści. Szuka wrogów na ulicy i próbuje wyprowadzić ludzi, którzy będą walczyli z pokojowo nastawionymi protestującymi –dodał Gawkowski.

