Posłowie KO żądają odwołania szefa warszawskiej policji. „To KSP realizowała tłumienie demonstracji”

– Wszyscy mamy przed oczyma te sceny, kiedy nieumundurowani funkcjonariusze policji pałkami teleskopowymi bili protestujących. Nie mamy wątpliwości, kto wydał decyzję polityczną, aby w ten sposób traktować protestujących dopominających się o swoje prawa mówił w sobotę 21 listopada poseł Marcin Kierwiński z KO.

Kierwiński nie odpuszcza Kaczyńskiemu i Kamińskiemu

Polityk przyznał, że odpowiedzialność polityczna spada na wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego. Dodał jednak, że kolejnym szczeblem, odpowiedzialnym za nadgorliwe wykonywanie poleceń, był komendant stołeczny policji, Paweł Dobrodziej.

Kierwiński: To KSP realizowała tłumienie demonstracji

– To Komenda Stołeczna Policji realizowała tłumienie demonstracji, to komendant stołeczny policji był osobą, która de facto dowodziła tą akcją. Dlatego dziś spotykamy się tutaj, aby złożyć wnioski do komendanta głównego policji i ministra spraw wewnętrznych i administracji o pilne odwołanie pana komendanta Dobrodzieja – podkreślał Kierwiński.

Czytaj też:

Hołownia: Zrobią z nas zabobonny, słaby, agresywny kraik na końcu świata