Schetyna wieszczy, że Orban zostawi Polskę samą. Wiceszef MSZ: Polska nie straci pieniędzy

Ze względu na przegłosowanie mechanizmu, który ma powiązać wypłatę unijnych funduszy z praworządnością, Polska i Węgry zapowiedziały weto unijnego budżetu i Funduszu Odbudowy po pandemii koronawirusa. Obecnie w Brukseli toczą się negocjacje, które mają zażegnać groźbę nieprzyjęcia budżetu.

„Kluczowe jest przyjęcie budżetu bez mechanizmu, który jest dla nas groźny”

Sprawę zapowiedzi weta na antenie Polskiego Radia 24 komentował wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk. – To zapowiedź potencjalnego weta, jeżeli nie będzie rezygnacji z mechanizmu warunkowości – przyznał podkreślając, że formalnego głosowania nad samym budżetem jeszcze nie było.

Wiceminister ocenia, że mechanizm uzależniający wypłatę funduszy europejskich od praworządności jest niebezpieczny ze względu na swojej niejasne kryteria. – Nie państwa, a instytucje europejskie wedle niejasnych kryteriów mają decydować, czy danemu państwu - choć wpłaciło ono składkę budżetową - należy się wypłata z budżetu. Jest to dla nas nie do zaakceptowania – podkreślił Szynkowski vel Sęk. – Kluczowe jest to, żeby ten budżet został przyjęty bez mechanizmu, który jest dla nas groźny – dodał.

Wiceszef MSZ zapewniał też, że Polska nie planuje wychodzić z Unii Europejskiej. – Mówienie o polexicie jest political fiction i jest szkodliwe z punktu widzenia Polski – ocenił. Stwierdził jednak, ze wprowadzanie mechanizmów takich jak mechanizm praworządności może doprowadzić do rozpadu UE. – Jeżeli tego rodzaju mechanizmy miałyby zostać wprowadzone, to w dalekiej perspektywie oznacza to nie tylko osłabienie, ale i możliwy rozpad Unii Europejskiej – uważa wiceminister.

Schetyna: Orban osiągnie swoje, natomiast my zostaniemy sami

Do sprawy zapowiedzi weta przez Polskę i Węgry na antenie radiowej Trójki odniósł się też były przewodniczący PO, a obecnie poseł tej partii Grzegorz Schetyna.

– Uważam, że zostawienie nas na aucie z Węgrami, z Orbanem, który jest bardzo sprawnym i dobrym graczem w tych meandrach dyplomacji europejskiej, bardzo doświadczonym. On wygra swoje, on osiągnie swoje. Natomiast my zostaniemy zupełnie sami, jako ci, którzy łamiąc praworządność w Polsce, rozbijają jedność Unii Europejskiej –stwierdził polityk opozycji. – To jest fatalna droga, która skończy się kompletna porażką – ocenił.

